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    Порошенко уточнил, когда Тиллерсон посетит Украину

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (105)

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    По словам президента Петра Порошенко, ожидается уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наработки переговоров в Вашингтоне.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в июле посетит Украину с визитом. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

    Интервью Порошенко
    Канал "Администрация Президента Украины" в Youtube
    Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

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    "Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", — сказал Порошенко.

    Также в ближайшее время ожидается визит в Украину генерального секретаря НАТО.

    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики США Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время.

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