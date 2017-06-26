Порошенко уточнил, когда Тиллерсон посетит Украину

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в июле посетит Украину с визитом. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

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"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", — сказал Порошенко.

Также в ближайшее время ожидается визит в Украину генерального секретаря НАТО.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики США Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время.