Стало известно, о чем договаривались Порошенко и Тиллерсон

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных шагов, сообщила пресс-служба главы государства.

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Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов", — говорится в сообщении.

Порошенко и Тиллерсон также обсудили "вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ", сообщает пресс-служба.

В сообщении говорится, что госсекретарь подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сайт президента Украины Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

"Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США", — говорится в сообщении.

Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину.