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    Стало известно, о чем договаривались Порошенко и Тиллерсон

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (56)

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    По информации пресс-служба главы украинского государства, президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон скоординировали позиции касательно "прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма".
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных шагов, сообщила пресс-служба главы государства.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Белый дом в YouTube
    Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

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    Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

    "В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов", — говорится в сообщении.

    Порошенко и Тиллерсон также обсудили "вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ", сообщает пресс-служба.

    В сообщении говорится, что госсекретарь подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

    "Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США", — говорится в сообщении.

    Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину.

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