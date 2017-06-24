Тиллерсон, Мэттис и Перри посетят Украину в этом году - посол

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики США Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Президент (Петр Порошенко — Ред.) пригласил нескольких министров приехать в Украину. Очевидно, что официальные анонсы будут объявлены позже, но я могу сказать, что в этом году мы ожидаем министра энергетики США, государственного секретаря, министра обороны несмотря на его очень сложный график", — сказал посол в интервью "Укринформу".

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Чалый отметил, что такие визиты "безусловно дадут возможность выйти на конкретные решения". Сейчас же, по его словам, происходит работа по подготовке соответствующих соглашений и решений.

Напомним, 20 июня Петр Порошенко провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.