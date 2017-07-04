Соцсети: к встрече Тиллерсона готовы! А вы?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина ждет важных визитеров. В воскресенье, 9 июля, Киев готовится встретить государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. По данным украинских СМИ, визит госсекретаря США будет весьма непродолжительным: 2-2,5 часа. О чем будут говорить на встрече — пока не известно. Однако не так давно президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после его поездки в Вашингтон. Другие подробности визита пока не разглашаются.

К слову текущий месяц обещает быть весьма "гостевым" — помимо госсекретаря США помимо в Киеве ждут с визитами генсекретаря ООН Антонио Гуттереша и генсека НАТО Йенса Столтенберга. А еще украинский президент анонсировал летний визит в Украину министра энергетики США Рика Перри, а также очень скорый приезд в Киев министра обороны США Джеймса Мэттиса. Что же пишут о заморских гостях украинцы в соцсетях?

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Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook