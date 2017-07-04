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    Соцсети: к встрече Тиллерсона готовы! А вы?

    (обновлено: )17
    В Украине с нетерпением ждут визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Есть информация, что Киев он посетит после встречи Путина и Трампа, но всего-то на несколько часов. Что пишут по поводу этой встречи украинцы в соцсетях?
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Украина ждет важных визитеров. В воскресенье, 9 июля, Киев готовится встретить государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. По данным украинских СМИ, визит госсекретаря США будет весьма непродолжительным: 2-2,5 часа. О чем будут говорить на встрече — пока не известно. Однако не так давно президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после его поездки в Вашингтон. Другие подробности визита пока не разглашаются.  

    К слову текущий месяц обещает быть весьма "гостевым" — помимо госсекретаря США помимо в Киеве ждут с визитами генсекретаря ООН Антонио Гуттереша и генсека НАТО Йенса Столтенберга. А еще украинский президент анонсировал летний визит в Украину министра энергетики США Рика Перри, а также очень скорый приезд в Киев министра обороны США Джеймса Мэттиса. Что же пишут о заморских гостях украинцы в соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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