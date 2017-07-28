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    Лавров Тиллерсону: РФ готова к нормализации отношений с США

    (обновлено: )33010
    Лавров подтвердил, что Россия по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня.
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Россия готова к нормализации двусторонних отношений со Штатами, сообщает МИД РФ.

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    "Сергей Лавров подтвердил, что наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня. Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", — сказано в сообщении ведомства.

    При этом российский министр отметил, что принятые Москвой "ограниченные и абсолютно адекватные меры" в отношении американской дипсобственности в РФ — "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов".

    В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

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