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    Тиллерсон утвердил освоение $60 млн на борьбу с "пропагандой РФ"

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    Госсекретарь США подписал указ об использовании выделенных средств на прошлой неделе. Как отмечается, при отсутствии запроса данная сумма станет недоступной для дипломатов, начиная с 30 сентября.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", проводимой властями России, пишет издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

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    Ранее сообщалось, что Тиллерсон отказывается тратить выделенные средства, поскольку дополнительное финансирование программ, направленных против влияния РФ в сфере медиа, может вызвать раздражение Москвы.

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    По данным издания, госсекретарь подписал указ об использовании выделенных средств на прошлой неделе.

    Около 20 миллионов долларов, предназначенных для программ госдепа, все еще находятся на счетах Пентагона.

    Собеседники издания ранее указывали, что при отсутствии запроса данная сумма станет недоступной для дипломатов, начиная с 30 сентября.

    Напомним, на днях журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

    Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

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