"Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Социологи выяснили, что агрессия не является в настоящее время определяющим фактором психологического состояния украинского общества: по результатам общенационального опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины, так считают только 15% респондентов. По словам заместителя директора института Евгения Головахи, "агрессии у людей не много, и если будет в обществе агрессия, то… ее можно только искусственно вызвать".

"И ответственность — понятно на ком. На трёх институтах: на власти, на интеллектуалах, на тех, кто имеет возможность высказываться публично, и на СМИ", — подчеркнул социолог.

Что ж, радует, что украинское общество оказалось относительно психологически устойчивым в условиях, когда все три указанных института — и власть, и значительная часть интеллектуалов и СМИ — часто выступают в роли "поджигателей", провокаторов не самых лучших чувств.

Власть говорит то о "войне с Россией", то о "гибридной войне" (с той же Россией), хотя официально проводит лишь антитеррористическую операцию на востоке страны. Большинство украинских СМИ без каких-либо вопросов и сомнений транслируют эти версии, подбрасывая и от себя "дровишек" в костёр (не потому ли у СМИ теперь — отрицательный рейтинг доверия?).

А интеллектуалы и представители "гражданского общества" творчески эти посылы развивают. И даже сами критикуют власть за недостаточную, по их мнению, активность в противодействии "российской агрессии". В данном случае — "агрессии информационной".

Власть таким накалом страстей умело пользуется, постепенно сокращая степени свободы для тех же СМИ под предлогом борьбы с "российской пропагандой".

"Спецагенты" внутри и снаружи

"Патриотическая" часть украинской общественности встревожена: Киев проигрывает информационную войну на своей же территории. Российские каналы вещают на значительную глубину, сигнал с неподконтрольных территорий Донбасса, никто не глушит, телебашни в Донецке и в других городах непризнанных республик никто не уничтожает. В результате многие украинцы смотрят "не то ТВ" и оценивают происходящие события не так "однозначно", как хотелось бы "патриотам".

Активисты общественной организации "Информационный Майдан" усмотрели тут внутреннюю диверсию, точнее — саботаж. Саботажником сочли руководителей Государственной службы специальной связи и защиты информации и Концерна РРТ — и обратились с открытым письмом к президенту Украины, премьер-министру, генеральному прокурору, главе СБУ, требуя увольнения этих лиц и привлечения их к ответственности. О содержании письма сообщили журналистам на специально созванной пресс-конференции.

В частности, общественники обвиняют руководство указанных госорганов в "сознательном разрушении информационной безопасности Украины". Особые претензии к руководству Концерна РРТ, которое в письме обозначено как "преступная группа изменников и вредителей" — знакомая терминология, не так ли?

Концерн РРТ предлагается переподчинить: сейчас им командует Госспецсвязь, то есть, по выражению представителя профсоюза работников концерна — "спецагенты". Но они, по его словам, "спецы" не в телевидении.

Телебашни и контент: что важнее?

Есть у активистов еще одна претензия: никто не глушит сигнал "вражеских" телебашен. А надо бы глушить, и соответствующие методы есть, заявил на пресс-конференции в Киеве лидер "Информационного Майдана" Павел Билоножко.

Правда, не все согласны с тезисом об эффективности "глушилок". Как отметил один из участников дискуссии, можно заглушить (сигнал — Ред.) и сделать здесь каменный век… но так это не работает".

"Вы посмотрите, что делают наши соседи. Они просто таким образом подают информацию, что жители, которые (находятся — Ред.) близко к оккупированным территориям, они просто принимают позицию не своей страны… И видно, что эта пропасть только растёт, с каждым годом ситуация ухудшается", — сказал общественник. По его словам, если раньше родственники из Донецка и Луганска спрашивали — "почему нет наших (украинских — ред.) каналов, то… сейчас уже не спрашивают, они уже зазомбированы".

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Впрочем, украинские "патриоты" ("патриотизм" в текущей майданной версии — это не любовь к своей стране, а ненависть к "чужой" России — Авт.) считают "зазомбированными" всех несогласных. Несогласные, в свою очередь, считают "зазомбированными" самих "патриотов". Диалога не получается…

Да и какой может быть диалог, если "патриоты" не допускают возможности существования альтернативной точки зрения.

"Даже от того, что мы друг другу говорим, зависит безопасность нашего государства, — заявил лидер "Информационного Майдана" Павел Билоножко. — Если говорить правильные вещи, которые касаются патриотических каких-то моментов, это одно дело. А когда один другому… когда мама своим детям будет говорить что-то, что показывают на российских каналах, то какое поколение вырастет? И я думаю, что это приведёт к гражданским противостояниям в будущем… Потому что одни люди будут думать по одному, а другие люди будут думать по-другому. И это уже не будет один народ".

Делать "немножко" лучше, чем Шарий

Свой рецепт борьбы с "пропагандой" предложил представитель волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

"Вместо того, чтобы бороться с чужим, бороться с Шарием, нам надо сделать что-то свое и интересное, что будет смотреть и категория людей, которая смотрит сейчас Шария", — сказал волонтер в интервью изданию "Апостроф". По его мнению, Шария "смотрят люди определенной ментальности, довольно быковатой, туповатой…".

Волонтер отметил, что этой категории населения надо "дать что-то… что она будет хавать", при этом — "желательно, что-то немножко выше по уровню".

Без комментариев. Хотя нет: такое отношение к части своих же не вполне идеологически "правильных" сограждан ("быковатые", "туповатые") — весьма характерно для сторонников Майдана и власти, которая пришла в результате этого Майдана. В данном случае оценка высказана еще в мягкой форме…

Отметим, что Шарий не раз опровергал обвинения в том, что он "работает на Кремль" и даже предложил приз в 1000 евро тому, кто найдет в его роликах восхваление России или Владимира Путина.

А намерение производить "что-то немножко выше по уровню", чем продукция блогера, набравшего более миллиона подписчиков — похвально, конечно, но вряд ли так уж легко реализуемо.

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Волонтер также выразил недоумение: почему это "на четвертом году войны" в Авдеевке не стоит аппаратура глушения, а жители тем временем смотрят каналы непризнанных республик и все каналы России. Хотя соответствующие установки разработаны. А вот спутник — технически не заглушить, не заглушить весь YouTube — ну, "мы же не Северная Корея"…

А точно не "Северная Корея"?

Однако есть ощущение, что если бы у Киева были технические возможности глушить спутник, то это было бы сделано. Запретили же российские соцсети и сервисы (хотя "туповатые" оппоненты майданщиков эти запреты обходят). Что Киев может — то делает. И объяснение всегда есть: "война с Россией", боремся с "российской пропагандой"…

Вот не показалось кому-то во властных кабинетах достаточно лояльным интернет-издание "Страна.ua" — и пришли туда с обысками. Не только в редакцию, но даже и домой к журналистам. Ничего особенного вроде бы не нашли.

В НСЖУ заявили, что обыски дома у журналистов — чрезвычайное событие, что это — давление и попытка "запугивать работников медиа по всей стране". И что такие действия силовиков требуют немедленного публичного отчета. Но силовики с отчетом не торопятся.

Ранее прошли обыски в медиахолдинге "Вести".

А "делом" житомирского журналиста Василия Муравицкого, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене (хотя он всего лишь публично выражал свое мнение и выполнял свою работу), заинтересовались международные правозащитные организации.

Украинское медиасообщество во всех этих случаях не продемонстрировало солидарности. Наверное, в лояльных власти редакциях надеются, что "Северную Корею" устроят не для всех.