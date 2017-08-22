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    Аналитика и комментарии

    "Информационный Майдан" проигрываем информвойну, пора крушить телебашни

    (обновлено: )16512
    По сей день на сто километров вглубь украинской территории ведется вещание российских телеканалов, никакие "инновационные технологии глушения" этой ситуации не изменили, считает лидер "Информационного Майдана" Павел Билоножко.
    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Киев проигрывает информационную войну на собственной территории, между тем именно из победы в информационной войне только и могут проистечь все другие победы. Но Украина битву за умы проигрывает на собственной территории – и уже не только на востоке, но и на юге и в других регионах страны люди "не всё так однозначно воспринимают". Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве лидер общественной организации "Информационный Майдан" Павел Билоножко

    Флаги Украины и России
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    По его мнению, Украина находится в состоянии "войны с российской Федерацией", что требует от украинской власти неотложных мер в сфере обеспечения информационной безопасности. Отметим, что Москва не раз заявляла о том, что не является стороной во внутриукраинском конфликте. 

    "Пиар и очковтирательство"

    Билоножко сообщил, что письмо с соответствующими требованиями направлено президенту Украины, премьер-министру, главе СБУ и Генпрокурору. По его словам, "в последнее время Украина стала объектом вражеских информационных и хакерских атак" именно из-за непрофессионального руководства Госпецсвязи. Активист отметил, что по этой причине Украине не удается успешно противодействовать "российской пропаганде".

    "Определенное время мы мониторили ситуацию с распространением российской пропаганды на Донбассе, на территории, которая подконтрольна Украине. Мы видели, что по ТВ нам говорят про то, что внедряется новая система борьбы с российской пропагандой… инновационная, которой до этого не было", — сказал Билоножко, уточнив, что анонсировали это секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Госпецсвязи Леонид Евдоченко.

    Однако, по словам активиста, всё это — "пиар и очковтирательство во время серьёзных событий, во время фактической войны Украины с Российской Федерацией".

    Как глушить сигнал

    Билоножко пояснил: ничего нового не придумано относительно того, каким образом можно заглушить сигнал с неподконтрольных территорий или из России.

    Клавиатура ноутбука
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    "Каким образом происходит глушение этого сигнала? На той же самой частоте… включается сигнал, и если сигнал сильнее с нашей стороны, а это уже зависит от специалистов, которые это будут делать, то он может перебить сигнал, который приходит с неподконтрольной территории", — сказал активист. 

    Он добавил, что есть и другой "способ борьбы с пропагандой, с трансляцией на украинскую территорию вражеской пропаганды — это уничтожение башен, которые транслируют, захваченных наших башен, в частности, Донецкой".

    Он отметил, что можно сделать это, не разрушая саму телебашню и не создавая какой-либо опасности для окружающих — "есть методы". В связи с этим активист напомнил о том, что в непризнанных республиках Донбасса сообщали о задержании диверсанта, который должен был подорвать телевышку в Донецке.

    По мнению Билоножко, если эта информация соответствует действительности, то – "это глупо", и это ставит под удар репутацию Украины и руководства спецслужб — потому что есть возможность на достаточно дальнем расстоянии выводить из строя сложное оборудование телебашни, ремонт будет долгим и затратным. По словам Билоножко, можно делать это периодически, тогда "башня будет стоять, но работать не будет". 

    Что такое информационное оружие

    Активист подчеркнул, что в сфере защиты информационной безопасности Украины "ничего не делается", даже телевышку на горе Карачун строили 2,5 года и построили не такую, как надо. 

    "По сегодняшний день в глубину 100 километров, вглубь украинской границы транслируются российские каналы…" — констатировал Билоножко. 

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    По его словам, почему-то внедрение "инновационной системы" ничего не изменило, значит, напрашивается вывод: "это брехня, это очковтирательство и для граждан, и для специалистов, которые в этом понимают, и для руководства государства…".

    Активист заявил, что информационное оружие — это телебашни и оборудование, а не телепрограммы и новости (последние — это просто "пули" и "снаряды"). Украинские "пули" до "потребителя" не долетают.

    "Те люди, которые проживают на наших территориях близко к зоне АТО, и граждане, которые находятся на захваченных территориях, в большинстве своем не имеют возможности получить объективную информацию из нашей страны. Вот в чем проблема", — отметил Билоножко, подчеркнув, что повинна в этом "преступная банда" в руководстве некоторых ведомств.

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    По его словам, пример саботажа — строительство телебашни на горе Карачун, которую строили 2,5 года, но "построили слишком короткую, которая фактически не может выполнить даже те функции, которые были возложены на нее в советские времена". 

    "Нельзя только пулемётами…"

    В то же время, отметил активист, Луганская военно-гражданская администрация обеспечила строительство телебашни "за один месяц" — там, значит, есть понимание важности информационной борьбы.

    "Можно было бы давно в этой войне побеждать, в информационной войне, потому что с этого начинается любая другая победа. Нельзя только ракетами, только автоматами, пулеметами, танками, оружием… победить в этой войне. Победа начинается с победы в информационной войне. Не только на нашей территории, но и в международном сообществе", — подчеркнул Белоножко.

    Однако, по его словам, "если на международной арене есть какое-то продвижение, то на нашей собственной территории мы эту войну проигрываем". 

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    "Большая часть территории, где идет АТО, покрыта российским вещанием, даже после того как построили башню на горе Карачун", — сказал он, добавив, что "также не решается вопрос с Крымом".

    "А может, лучше с Россией?"

    Активист рассказал, что, по его мнению, это следствие "саботажа" со стороны Госспецсвязи и концерна РРТ, а следствием этого является то, что "Запорожская область, Сумщина… там уже неоднозначное видение у людей".

    "Поедьте и пообщайтесь. Люди говорят: "А может, лучше все-таки с Россией…" — вот такое! Я лично был там, общался с людьми.Люди говорят, просто сами говорят об этом, и это страшно на самом деле, что происходит", — констатировал  Билоножко.

    Он добавил, что "есть проблемы, с точки зрения простых украинцев, которые проживают ближе к российской границе, ближе к неподконтрольной территории или на неподконтрольной территории".

    "У многих из нас там есть родственники, и есть общение, и оно тоже неоднозначно, это общение. Потому что там есть одно видение — российской пропаганды, тут есть другое видение — украинского телевидения", — резюмировал активист информационной борьбы.

    Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил,  что "…создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские".

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