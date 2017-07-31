Эксперты о пропаганде и о "церкви Филарета"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

День крещения Руси наглядно показал соотношение сил в "церковной борьбе", происходящей в Украине. Крестный ход Украинской православной церкви собрал десятки тысяч верующих (по данным УПЦ – более 100 тысяч), тогда как в состоявшемся на следующий день шествии "киевского патриархата" приняли участие около 2 тысяч человек (данные полиции).

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При этом сам глава "киевского патриархата" Филарет заявил, что людей на его шествие пришло "значительно больше", участвовало в Крестном ходе УПЦ.

Любой непредвзятый наблюдатель мог увидеть, как по-разному освещали мероприятия УПЦ и "киевского патриархата" украинские СМИ. Исчерпывающе проанализировал этот феномен медиаэксперт Анатолий Шарий.

Шарий сделал вывод, с которым невозможно не согласиться: СМИ откровенно разжигают вражду, объясняют украинцам: все беды — от УПЦ… Последствия могут быть страшными.

Украинцам при помощи манипуляций и пропаганды просто навязывают комфортный для нынешней власти выбор веры, однако реальность все расставляет на свои места, считает политолог Михаил Павлив.

"Конституция гарантирует каждому украинцу свободу совести и вероисповедания. Свободу выбора веры и Церкви.

Но есть еще пропаганда, есть еще манипуляции и оголтелое навязывание комфортного власти религиозного выбора обывателям", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

По его словам, "следствием этой пропаганды становятся удивительные цифры всяких рейтингов поддержки тех или иных конфессий в стране, тех или иных взглядов на устройство и функционирование Православных общин в Украине".

"Провластная пропаганда трубит о том, что украинцы отдают предпочтение так называемой церкви Филарета, так называемому киевскому патриархату. Однако реальность все расставляет по своим местам", — подчеркнул эксперт.

"И я даже не буду оперировать цифрами и соотношением монашествующих у "патриархата" и Украинской Православной Церкви во главе которой стоит Блаженнейший митрополит Онуфрий (у УПЦ в десятки раз больше монашествующих), хотя это один из самых надежных критериев реальной поддержки.

Достаточно просто сопоставить тот торжественный и праздничный Крестный Ход который вчера возглавил Блаженнейший Онуфрий, в котором, по самым скромным подсчетам приняли участие десятки тысяч верующих (а Метрополия говорит о почти ста тысячах приехавших от всех шести десятков епархий) и сегодняшний крестный ход "патриархата" числом около двух тысяч человек (данные МВД)", — отметил Павлив. И еще раз повторил: "Реальность ВСЕ расставляет по своим местам".

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Напомним, 28 июля в Киеве десятки тысяч верующих со всей Украины и из других стран собрались на Владимирской горке на молебен по случаю годовщины крещения Руси. Митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Онуфрий благословил всех верных на общую молитву за мир в Украине.

После этого прихожане УПЦ прошли Крестным ходом до Киево-Печерской лавры, неся с собой 11 чудотворных икон.

Все прошло без серьезных инцидентов. Похоже, это не всех устраивает. Депутат Киевского горсовета, "свободовец" Юрий Сиротюк потребовал наказать силовиков, которые охраняли Крестный ход.

"Те силовики, который прикрывали диверсию РПЦ, которая маскируется под агентурной вывеской УПЦ МП, должны быть немедленно уволены и привлечены к уголовной ответственности за антигосударственную деятельность", — написал Сиротюк на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, все, "кто каким-либо способом способствовал пятой колонне Кремля, должны быть немедленно уволены с занимаемых должностей как коллаборанты"…

Старания "очернить" Крестный ход отметил и "Союз православных журналистов" (СПЖ): православных обвинили в том, что на шествие вышли "кремлевские агенты", что из-за них Киев стоял в пробках, при этом писали и о том, что на самом деле УПЦ собрала "небольшое количество людей".

"Цель подобных заявлений в том, чтобы сформировать в обществе представление об УПЦ как о небольшой группке маргиналов, которая не имеет никакой народной поддержки, а только портит всем жизнь", — пишет Андрей Власов в статье, опубликованной на сайте СПЖ.

Отметим, что нынешняя украинская власть продолжает вмешиваться в церковные дела, преследуя свои политические цели. Так, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от Константинопольской церкви скорейшего признания автокефалии украинской церкви – "…большой по числу верующих, равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора".