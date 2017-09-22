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    В мире

    Украина укрепила позиции в мире, отказавшись от ядерного оружия - Госдеп

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    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон уверен что благодаря отказу от ядерного оружия союзники и партнеры пришли на помощь Украине.

    КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина. Добровольный отказ от ядерного оружия сделал Украину, Казахстан, Белоруссию и ЮАР полноценными членами международного сообщества, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Совета Безопасности ООН.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Есть исторические примеры отказа от ядерного оружия в собственных интересах. Белоруссия, Казахстан, ЮАР и Украина, оценив ответственность обладания ядерным оружием, добровольно приняли решение отказаться от ядерной программы или ядерного оружия", — сказал Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

    По оценке Тиллерсона, "Казахстан стал примером мудрости, связанной с отказом от ядерного оружия". "Действия Казахстана стали ключевым моментом в процессе его становления частью сообщества наций… Казахстан лишь выиграл от этого решения", — сказал госсекретарь США.

    Касаясь Украины, он отметил, что благодаря отказу от ядерного оружия союзники и партнеры пришли ей на помощь. "Отказавшись от ядерного оружия, обе эти гордые страны заняли лучшее место, чем было бы в другом случае. Они снизили опасность ядерного конфликта и помогли снизить вероятность того, что это опасное (оружие) попадет в руки третьих лиц", — резюмировал госсекретарь США.

    Тиллерсон подчеркнул, что "обладание ядерным оружием не добавляет престижа или других привилегий, вместо этого ведет к изоляции".

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