Украина укрепила позиции в мире, отказавшись от ядерного оружия - Госдеп

КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина. Добровольный отказ от ядерного оружия сделал Украину, Казахстан, Белоруссию и ЮАР полноценными членами международного сообщества, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Совета Безопасности ООН.

"Есть исторические примеры отказа от ядерного оружия в собственных интересах. Белоруссия, Казахстан, ЮАР и Украина, оценив ответственность обладания ядерным оружием, добровольно приняли решение отказаться от ядерной программы или ядерного оружия", — сказал Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

По оценке Тиллерсона, "Казахстан стал примером мудрости, связанной с отказом от ядерного оружия". "Действия Казахстана стали ключевым моментом в процессе его становления частью сообщества наций… Казахстан лишь выиграл от этого решения", — сказал госсекретарь США.

Касаясь Украины, он отметил, что благодаря отказу от ядерного оружия союзники и партнеры пришли ей на помощь. "Отказавшись от ядерного оружия, обе эти гордые страны заняли лучшее место, чем было бы в другом случае. Они снизили опасность ядерного конфликта и помогли снизить вероятность того, что это опасное (оружие) попадет в руки третьих лиц", — резюмировал госсекретарь США.

Тиллерсон подчеркнул, что "обладание ядерным оружием не добавляет престижа или других привилегий, вместо этого ведет к изоляции".