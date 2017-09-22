Климкин напомнил об обязательствах после отказа Украины от ядерного оружия

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Нарушение Россией международных договоренностей, прежде всего Будапештского меморандума, создало условия, когда такие соглашения не могут гарантировать мир и нераспространение ядерного оружия в мире. На этом отметил в четверг на министерском заседании СБ ООН глава МИД Павел Климкин, передает "Укринформ".

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", — отметил украинский министр на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.

В то же время, по его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы. "Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", — отметил Климкин.

В этой связи он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".

Он отметил, что использование оружия массового уничтожения — это лишь один из наиболее заметных проявлений, что ставит под угрозу всю систему международного права.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.