Меркель: миротворцы ООН должны иметь доступ по всей территории Донбасса

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что миротворцы ООН должны иметь доступ по всей территории Донбасса.

Меркель напомнила что обсудила этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщала, что разговор состоялся 11 сентября, при этом Путин отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН с соображений Меркель. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт уточнял, что по мнению Меркель предложенный Россией мандат добровольцев следует изменить.

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Канцлер заявила в интервью медиагруппе Funke, что миротворцы ООН, по ее мнению, "должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.