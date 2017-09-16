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    Меркель: миротворцы ООН должны иметь доступ по всей территории Донбасса

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (99)

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    В интервью немецким СМИ канцлер подчеркнула, что миротворцы ООН "должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что миротворцы ООН должны иметь доступ по всей территории Донбасса.

    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla
    Госдеп США о миротворцах в Донбассе: широкий мандат на границе с РФ

    Меркель напомнила что обсудила этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщала, что разговор состоялся 11 сентября, при этом Путин отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН с соображений Меркель. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт уточнял, что по мнению Меркель предложенный Россией мандат добровольцев следует изменить.

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    Канцлер заявила в интервью медиагруппе Funke, что миротворцы ООН, по ее мнению, "должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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