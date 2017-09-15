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    Культура

    Звезду российского кино включили в список "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (406)

    (обновлено: )161
    Марат Башаров внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма".
    Актер Марат Башаров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Российский актер и телеведущий Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

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    Как сообщается на сайте, Башаров внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма".

    myrotvorets.center
    Марат Башаров в базе "Миротворца"

    Ранее сайт "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы в минувшее воскресенье вместе с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили принимали участие в прорыве границы в Львовской области. За такие "заслуги" "Миротворец" добавил в свой список и лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого Саакашвили. Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".

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