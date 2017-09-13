Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Сайт центра "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы 10 сентября вместе с Михаилом Саакашвили участвовали в прорыве государственной границы во Львовской области.

Раньше за такие заслуги "Миротворец" добавил в свой список лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого экс-главу Одесской области Саакашвили.

Всем им вменяют незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства.

Стоит напомнить, что Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" собирает, обрабатывает и публикует данные о людях, которые, по мнению активистов этой гражданской инициативы, причастны к таким правонарушениям, как поддержка сепаратистских группировок на востоке Украина или участие в них, или незаконное пересечение украинской границы. Эти списки — и граждан Украины, и иностранцев или лиц без гражданства, активисты публикуют на сайте "Миротворца" в разделе "Чистилище".

Попадание на сайт "Миротворца" известных украинских политиков в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

По вашему мнению, нужно было вносить этих политиков в базу "Миротворца", для чего это сделано?

— Скорее всего, это было сделано с целью оказать политическое давление, еще и отминусовать, поскольку совершенно очевидно, что такая дискредитационная кампания в отношении этих политиков запущена. Она достаточно мощная. Но, собственно, с чем можно поздравить активистов "Миротворца", что такими темпами скоро за попадание на этот сайт будут еще и деньги брать, приплачивать. Компания набирается весьма респектабельная.

Как на репутации и дальнейшей деятельности этих политиков скажется пребывания в базе "Миротворца"?

— Во-первых, сомнительный статус самого по себе этого так называемого центра "Миротворец". Знаете, орган, который, по сути, вносит такие внесудебные вердикты, это как-то очень плохо стыкуется с европейской практикой, с той Европой, к которой мы стремимся. Это нечто иное. И, собственно, Украина уже не раз из-за "Миротворца" попадала в неловкое положение. Собственно, и международные правозащитные организации обращали внимание на деятельность этого центра. Я думаю, что Юлии Владимировне от того, что она будет находится в "Чистилище" "Миротворца" — ни холодно, ни жарко абсолютно. То есть никаких правовых последствий попадания в "Миротворец" абсолютно не несет.

Стоит теперь Саакашвили и компании теперь опасаться, что ими СБУ заинтересуется?

— За Михо и компанией и без подсказки "Миротворца" следят. То есть равно как и за Юлией Владимировной и ее окружением. То есть оперативный интерес наверняка присутствует и без участия сайта "Миротворец".

Читайте также: Кому друг, кому враг. Саакашвили порвал политикум

Сайт "Миротворец" связывают с советником министра МВД и нардепом из "Народного фронта" Антоном Геращенко. И неоднократно составителей ресурса ловили на политическом давлении на определенных лиц.

— Безусловно. Собственно, пусть Геращенко объяснит то, что он писал о Саакашвили несколько лет назад, и что он пишет о нем сегодня. Это создается такое ощущение, что советники министра МВД — доктор Джекил и мистер Хайд. Люди должны, особенно советники министра, должны нести политическую ответственность за то, что они несут в народ. А несут они очень часто чушь.

В то же время в базе "Миротворца" пока нет нардепа из "Самопомочи" Павла Костенко и бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, которые тоже незаконно переходили границу с экс-президентом Грузии. Очевидно, это вопрос времени, мы увидим эти фамилии в списке "Миротворца"?

— Возможно, это объясняется какими-то особыми отношениями, но, действительно, это странно. Уж, как говориться, если бы всей компанией, тогда нет вопросов. А вот такой избирательный подход, он наводит на определенные мысли о том, что тут есть какая-то другая причина, почему, допустим, тот же Валентин Наливайченко не оказался в этой компании.

Стоит ли ожидать реакции Запада на внесение в базу "Миротворца" известных украинских политиков?

— Похоже, нам уже Запад тяжело чем-либо удивить. Но возможно, будет какая-то реакция. Но я не думаю, вот как раз журналистика для европейцев — одна из таких, свобода слова — это одна из "священных коров". И в данном случае "Миротворец" оказал Украине медвежью услугу в плане репутации страны. И здесь я думаю, оно ничего не убавит, не прибавит. Возможно, кто-то действительно и критически отзовется о такой практике внесения политиков на этот сайт, но каких-то серьезных политических последствий это иметь не будет.

Напомним, снимать неприкосновенность и привлекать к уголовной ответственности необходимо народных депутатов, которые принимали участие в пересечении границы Украины Михаилом Саакашвили, считает адвокат Виктор Чевгуз.