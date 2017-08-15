КНДР не зависит от импорта ракетных двигателей - разведка США

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Северная Корея способна сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежный поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей американской разведки.

"У нас есть разведывательные данные, которые позволяют предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", — сообщил один из чиновников.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

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Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.