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    Статья NYT про КНДР инспирирована "друзьями" из России, допустили в Киеве

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (546)

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    Как заявил исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, "высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России".
    Флаг Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Публикация New York Times, в которой Киев обвиняют в передаче технологий КНДР, инспирирована из России, заявил исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
    Двигатели "Южмаша" в КНДР. Политика США и фактор Украины

    "Я считаю, что высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России. Поскольку они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны, которая заявляет о своих амбициях в тех проектах (космических — Ред.), где мы участвуем", — сказал Радченко.

    Накануне газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

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    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

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    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

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