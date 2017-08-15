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    "Чтобы не ругаться с США". Украина не будет судиться из-за статьи про КНДР

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (546)

    (обновлено: )10503
    В Государственном космическом агентстве заявили, что США являются стратегическим партнером Украины в космических программах: "Не в наших интересах портить отношения с официальными государственными органами".
    Флаг Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. И.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что госагентство не будет подавать иск к газете New York Times из-за публикации о получении КНДР ракетных двигателей украинского производства.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
    Двигатели "Южмаша" в КНДР. Политика США и фактор Украины

    "Америка является нашим стратегическим партнером в космических программах… и не в наших интересах портить отношения с официальными государственными органами. Тем более речь идет не о позиции госдепа или какого-то министерства, или НАСА — это позиция одного из журналистов, который свободен в своих высказываниях", — сказал Радченко на пресс-конференции, комментируя возможность подачи иска.

    По его мнению, сейчас достаточно официальной позиции госагентства, чтобы расставить точки над "i" в этом вопросе. Радченко также считает, что репутация Украины после данной публикации в New York Times не пострадает.

    "Я думаю, что (репутация — ред.) не пострадает, поскольку репутация Украины зиждется на тех наработках, которые сегодня есть у страны в международных проектах. Специалисты дают правильную оценку — это просто шумиха на ровном месте. То есть попытка каким-то образом понизить наш рейтинг", — добавил он.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

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