"Чтобы не ругаться с США". Украина не будет судиться из-за статьи про КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. И.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что госагентство не будет подавать иск к газете New York Times из-за публикации о получении КНДР ракетных двигателей украинского производства.

"Америка является нашим стратегическим партнером в космических программах… и не в наших интересах портить отношения с официальными государственными органами. Тем более речь идет не о позиции госдепа или какого-то министерства, или НАСА — это позиция одного из журналистов, который свободен в своих высказываниях", — сказал Радченко на пресс-конференции, комментируя возможность подачи иска.

По его мнению, сейчас достаточно официальной позиции госагентства, чтобы расставить точки над "i" в этом вопросе. Радченко также считает, что репутация Украины после данной публикации в New York Times не пострадает.

"Я думаю, что (репутация — ред.) не пострадает, поскольку репутация Украины зиждется на тех наработках, которые сегодня есть у страны в международных проектах. Специалисты дают правильную оценку — это просто шумиха на ровном месте. То есть попытка каким-то образом понизить наш рейтинг", — добавил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".