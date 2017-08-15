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    Политика

    Госдеп отреагировал на сообщения о поставках двигателей из Украины в КНДР

    (обновлено: )98
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    "Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был", — заявила Науэрт на брифинге.

    Южмаш
    dnepr.info
    Financial Times: КНДР могла получить двигатели не только в Украине

    "В прошлом, как я знаю, Украина предотвратила поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство… Мы не комментируем сообщения разведки. У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР", — добавила Науэрт.

    Накануне газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

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    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

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    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

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