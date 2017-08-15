По "закону Савченко". Осужденный за шпионаж гражданин КНДР выйдет досрочно

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Один из осужденных в Украине за шпионаж граждан Северной Кореи может досрочно выйти на свободу, сообщает пишет "Страна.ua".

В 2012 году в Украине за шпионаж были осуждены два гражданина КНДР, которые, согласно решению суда, являясь сотрудниками Торгового представительства страны в Белоруссии, "вступили в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установили конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины — сотрудником конструкторского бюро "Южное".

"Недавно один из осужденных за шпионаж северокорейцев, который отбывает срок в Житомире, обратился в суд с просьбой применить к нему "закон Савченко"… Суд пошел северокорейцу навстречу: срок его пребывания в СИЗО (с 27 июля 2011 года по 18 июня 2012 года) при расчете общего срока заключения был зачислен как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. А срок заключения при этом считается с момента задержания", — говорится в сообщении.

По данным издания, это значит, что благодаря "закону Савченко" отсидеть гражданину КНДР нужно уже не восемь лет, а семь лет и один месяц. "По нашим расчетам, выйти на свободу он должен уже через год – в начале сентября 2018 года", — говорится в сообщении.