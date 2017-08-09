Решетка для барбекю. Савченко о стене на границе с Россией

"Мне эта стена напоминает решетку, которую можно купить в любом супермаркете и жарить на ней барбекю, шашлык, куриные крылышки", — сказала в эфире телепередачи "Субъективные итоги с Надеждой Савченко" депутат.

Она также сказала, что в Украине необходимо разрабатывать новые виды защитных сооружений.

"Давайте идти в мир новых технологий, изобретать новые стены. Например, стену электрического поля, которую можно легче установить, а держится она дольше. Давайте вспомним Теслу, давайте вспомним то, что Земля является электрическим проводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте к таким стенам приходить, давайте воевать космическими ракетами, кораблями", — сказала Савченко.

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В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.