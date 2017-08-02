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    Фотоленты

    В сети высмеяли работу Савченко в службе "Секс по телефону"

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    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в молодости подрабатывала в службе "Секс по телефону". Об этом нардеп рассказала в интервью изданию "Главком".

    "Зарплата в то время была шикарной — $100. Но надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21 год",  - сказала Савченко.

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    При этом она отметила, что такую работу осилит не каждый, а вот ей удалось благодаря "адекватному отношению ко всему".

    Савченко также рассказала, как разуверилась в том, что красота требует жертв.

    "Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь", — рассказала Савченко.

    Ранее сообщалось, что Савченко 11 раз за 20 секунд использовала в телеэфире мат, говоря о политике.

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