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    Аналитика и комментарии

    Савченко бросила вызов Порошенко. Реакция в соцсетях

    (обновлено: )43020
    Скандальная нардеп Надежда Савченко метит в президенты Украины. Но пока для этого у народной героине не хватает денег — просит соотечественников подсобить. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Легендарная народный депутат Надежда Савченко намерена взлететь еще выше — баллотироваться на пост президента Украины. "Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно", — сказала она в интервью СМИ, отдельно отметив, что "для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного — 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться". Но и таких денег у нардепа нет — будет собирать с помощью специального фонда. А еще Савченко заявила о намерениях участвовать и в парламентских выборах, если бы они проходили сейчас.

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    В соцсетях заявления нардепа Савченко вызвали неподдельный интерес, однако денег нести пока никто не спешит: "Она еще кажется после возвращения сказала — "Народ скажет — пойду"… Но насколько мне известно, народ такого требования не выдвигал"; "Печально, когда человек такого уровня стремится стать первым лицом страны…". "Все понимают, что она не пройдет, она тоже это понимает… но комуто это надо, чтобы она просто шла… может для того чтобы люди снова сказали что не из кого выбирать и выбрали кого надо…", — есть в сетях и такие предположения. 

    Скриншот в Facebook

    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
    Скриншот в Facebook
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