Готовившая теракт в Киеве луганчанка вышла на свободу благодаря Савченко

Фото из открытых источников

КИЕВ, 11 авг — РАИ Новости Украина. Жительница Луганска Анастасия Коваленко, приговоренная к 5 годам лишения свободы за подготовку теракта в центре Киева, вышла на свободу благодаря "закону Савченко". который предполагает зачисление одного дня предварительного заключения за два. Об этом говорится в определении суда от 11 июля, обнародованном в Едином реестре судебных решений 26 июля, передают "Украинские Новости".

Как отмечается, адвокат осужденной Алина Самарец обратилась в суд с просьбой пересчитать срок Коваленко по "закону Савченко". Она отметила, что по состоянию на день подачи данного заявления осужденная отбыла в Киевском (Лукьяновском) СИЗО 2 года 6 месяцев и 1 день, что в пересчете составляет 5 лет и 2 дня.

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"Таким образом, на день подачи заявления, по мнению заявителя, осужденная уже фактически отбыла назначенное ей наказание и должна быть немедленно освобождена", — сказано в судебном решении.

Суд согласился с доводами адвоката и пересчитал срок заключенной, постановив немедленно отпустить Коваленко из-под стражи.

Согласно данным следствия, в декабре 2014 года 30-летняя Анастасия Коваленко приехала из Луганска в Киев рейсовым автобусом и привезла с собой сумку, начиненную взрывчаткой. Женщину, по ее же признанию, к теракту готовил сотрудник ГРУ России с позывным "Константин".

Фото из открытых источников Анастасия Коваленко, обвиняемая в подготовке теракта в Киеве

С сумкой Коваленко успела дойти до театра им. Ивана Франко, где ее и задержали сотрудники контрразведки. Взрывная мощность изъятого устройства соответствовала трем килограммам тротилового эквивалента.

Напомним, 21 июня вступил в силу закон, который отменяет возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко".