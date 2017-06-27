Глава МИД Германии не верит в быстрое решение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украина. Конфликт на востоке Украины не может быть разрешен в ближайшее время, считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает агентство Рейтер.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

По словам министра, соглашение о перемирии нарушают как правительственные силы Украины, так и ополченцы. "Очень трудно найти решение после столь многих лет (конфликта). Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что нам удастся урегулировать ситуацию в краткосрочной перспективе", — заявил Габриэль, выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям в Берлине.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.