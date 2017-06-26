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    Погребинский: компромисса нет, а без него не будет решения по Донбассу

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    По мнению политического эксперта Михаила Погребинского, от встречи президента Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном не стоит ждать ничего принципиально нового.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом этой страны Эммануэлем Макроном, сообщило в понедельник посольство Украины во Франции.

    "Начался рабочий  визит президента Украины П. Порошенко  во Францию. Программой визита  предусмотрены встречи главы  украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром Французской Республики (Эдуаром) Филиппом и председателем Сената Франции (Жераром) Ларше", — говорится в сообщении на сайте посольства.

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    По мнению политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, визит Петра Порошенко во Францию аналогичен его поездке в Вашингтон и носит, скорее, ознакомительный характер.

    "Со стороны украинского президента, это презентация собственной позиции. Порошенко вряд ли презентует что-то новое и вновь будет настаивать на том, чтобы были продлены или усугублены санкции против Российской Федерации. Что до Макрона, то для него эта встреча будет основанием для уточнения своих позиций перед встречей в Нормандском формате, на которую он рассчитывает", — говорит Погребинский.

    Также эксперт рассказал с чем связана внезапная дипломатическая активность

    "Это связано с назревшей необходимостью выйти из тупика в Минском процессе так, чтобы это произошло в интересах Украины. Поэтому Порошенко ездит, чтобы получить какую-то поддержку. Не случайно ведь появились идеи с законопроектом о деокупации Донбасса. Очевидно, что-то должно решаться. Например, вырабатывается позиция Соединенных Штатов, Администрация Дональда Трампа, которая, похоже, еще не определилась. Важно сохранить инициативу и я думаю, поэтому так настойчиво Порошенко добивался встречи с Трампом, а теперь едет к Макрону", — считает политолог.

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    Погребинский уверен, что ждать каких-то прорывов от встречи во Франции не стоит.

    "В принципе, ничего решительного измениться не может, по определению. Поскольку позиция Нормандской "тройки", без Путина, остается проукраинской. Она игнорирует реалии и продолжает занимать ту же самую позицию, что и раньше — иначе не продлевались бы санкции с упреком в адрес одной стороны. А без компромисса найти какое-то решение невозможно. Ожидать от европейцев чего-то нового не стоит", - резюмировал он.

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