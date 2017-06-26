Погребинский: компромисса нет, а без него не будет решения по Донбассу

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом этой страны Эммануэлем Макроном, сообщило в понедельник посольство Украины во Франции.

"Начался рабочий визит президента Украины П. Порошенко во Францию. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром Французской Республики (Эдуаром) Филиппом и председателем Сената Франции (Жераром) Ларше", — говорится в сообщении на сайте посольства.

По мнению политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, визит Петра Порошенко во Францию аналогичен его поездке в Вашингтон и носит, скорее, ознакомительный характер.

"Со стороны украинского президента, это презентация собственной позиции. Порошенко вряд ли презентует что-то новое и вновь будет настаивать на том, чтобы были продлены или усугублены санкции против Российской Федерации. Что до Макрона, то для него эта встреча будет основанием для уточнения своих позиций перед встречей в Нормандском формате, на которую он рассчитывает", — говорит Погребинский.

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"Это связано с назревшей необходимостью выйти из тупика в Минском процессе так, чтобы это произошло в интересах Украины. Поэтому Порошенко ездит, чтобы получить какую-то поддержку. Не случайно ведь появились идеи с законопроектом о деокупации Донбасса. Очевидно, что-то должно решаться. Например, вырабатывается позиция Соединенных Штатов, Администрация Дональда Трампа, которая, похоже, еще не определилась. Важно сохранить инициативу и я думаю, поэтому так настойчиво Порошенко добивался встречи с Трампом, а теперь едет к Макрону", — считает политолог.

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Погребинский уверен, что ждать каких-то прорывов от встречи во Франции не стоит.

"В принципе, ничего решительного измениться не может, по определению. Поскольку позиция Нормандской "тройки", без Путина, остается проукраинской. Она игнорирует реалии и продолжает занимать ту же самую позицию, что и раньше — иначе не продлевались бы санкции с упреком в адрес одной стороны. А без компромисса найти какое-то решение невозможно. Ожидать от европейцев чего-то нового не стоит", - резюмировал он.