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    Погребинский: вранье Порошенко всегда политически мотивировано

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (32)

    (обновлено: )70270
    Помимо вранья политически мотивированного, Порошенко не единожды соврал по "бытовым" вопросам, отмечает политолог Михаил Погребинский. Он пытается найти объяснение феномену лжи президента.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко 14 мая дал "большую" пресс-конференцию. Ее главной темой, как предполагалось, должны были стать безвиз со странами ЕС и прошедшее в Киеве Евровидение. Но кроме этого, главу государства спрашивали также об урегулировании конфликта в Донбассе, о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, а также о его личных и семейных делах. 

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    Говорил Порошенко и об отношениях с РФ: в частности, заявил, что Россия постоянно препятствует согласованию "дорожной карты" выполнения минских соглашений, но "ситуация в Украине отличается от ситуации в Сирии, Осетии или Приднестровье тем, что под соглашениями стоит подпись РФ". 

    Президент сообщил, что что источниками доходов принадлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) не является сотрудничество с государственными органами, а самим банком управляет компания по управлению активами, высказался о скандальной футболке сына – с надписью RUSSIA – и положительно оценил идею своей жены Марины вести передачу о здоровом образе жизни на телеканале Рината Ахметова "Украина". 

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кроме этого Порошенко заявил, что пока рано говорить о его потенциальном втором сроке в кресле президента.

    "По конституции любой украинский гражданин, достигший 35-летнего возраста, имеет право баллотироваться. Я уже достиг 35-летнего возраста. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты. Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать. В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", — отметил Порошенко. 

    Несёт ли президент ответственность за неполитическое враньё? Такой вопрос после пресс-конференции президента возник у политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского

    "На вчерашней пресс-конференции он (Порошенко – Ред.), среди прочего (вранья политически мотивированного), сказал, что его жена не советовалась с ним о своём плане вести программу на канале "Украина", принадлежащего Р. Ахметову. Или, объясняя футболку младшенького с логотипом "Russia", сказал, что дело было на Холлуин (?!). Есть какое-то объяснение этому феномену? Ведь не может же он не понимать, что в такую откровенную туфту никто не поверит. Тогда зачем?" – задается риторическим вопросом политолог на своей странице в Facebook.

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