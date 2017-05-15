Погребинский: вранье Порошенко всегда политически мотивировано

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко 14 мая дал "большую" пресс-конференцию. Ее главной темой, как предполагалось, должны были стать безвиз со странами ЕС и прошедшее в Киеве Евровидение. Но кроме этого, главу государства спрашивали также об урегулировании конфликта в Донбассе, о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, а также о его личных и семейных делах.

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Говорил Порошенко и об отношениях с РФ: в частности, заявил, что Россия постоянно препятствует согласованию "дорожной карты" выполнения минских соглашений, но "ситуация в Украине отличается от ситуации в Сирии, Осетии или Приднестровье тем, что под соглашениями стоит подпись РФ".

Президент сообщил, что что источниками доходов принадлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) не является сотрудничество с государственными органами, а самим банком управляет компания по управлению активами, высказался о скандальной футболке сына – с надписью RUSSIA – и положительно оценил идею своей жены Марины вести передачу о здоровом образе жизни на телеканале Рината Ахметова "Украина".

Кроме этого Порошенко заявил, что пока рано говорить о его потенциальном втором сроке в кресле президента.

"По конституции любой украинский гражданин, достигший 35-летнего возраста, имеет право баллотироваться. Я уже достиг 35-летнего возраста. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты. Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать. В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", — отметил Порошенко.

Несёт ли президент ответственность за неполитическое враньё? Такой вопрос после пресс-конференции президента возник у политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

"На вчерашней пресс-конференции он (Порошенко – Ред.), среди прочего (вранья политически мотивированного), сказал, что его жена не советовалась с ним о своём плане вести программу на канале "Украина", принадлежащего Р. Ахметову. Или, объясняя футболку младшенького с логотипом "Russia", сказал, что дело было на Холлуин (?!). Есть какое-то объяснение этому феномену? Ведь не может же он не понимать, что в такую откровенную туфту никто не поверит. Тогда зачем?" – задается риторическим вопросом политолог на своей странице в Facebook.