Погребинский: смысл военного положения - отложить выборы в Раду

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который сразу же вынесут на суд парламента. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. По ее словам, документ предусматривает, что мониторинговая миссия ОБСЕ будет продолжать свою работу в Донбассе, однако есть и возможность задействования международной полицейской или миротворческой миссии.

Комментируя обнародованные положения законопроекта, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы обратил внимание на пункт о выборах на оккупированных территориях.

"Есть Минские соглашения. Там ничего подобного нет. Я сказал бы так, это первый и важный момент, важный, я думаю, для президента и для тех, кто сегодня сидит в украинском парламенте, для депутатов. (Им — ред.) важно отложить подальше парламентские выборы. Именно этот закон решает эту проблему, поскольку нельзя проводить парламентские выборы во время военного положения, даже если оно вводится на отдельных территориях. Так что, я думаю, смысл как раз в этом", — пояснил Погребинский.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.