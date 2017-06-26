В Донбассе от менингита скоропостижно умерла девушка

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Красногоровке от стафилококкового менингита скончалась 16-летняя девушки, медики обследовали контактировавших с ней 70 человек, и у 10 из них выявили повышенную температуру тела, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Вечером 24 июня у нее (у девушки — Ред.) поднялась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16:30 — в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, ночью 26 июня она умерла", — написал он на своей странице в Facebook.

Павел Жебривский/Facebook, 26 июня 2017

По его словам, заместитель Марьинский райгосадминистрации Татьяна Збуцкая сообщила, что контактировавшие с ней люди были обследованы, так как болезнь может передаваться воздушно-капельным путем. Результаты ожидаются во вторник.

"Среди обследованных обнаружили десять человек с повышенной температурой тела. Шестеро из них госпитализированы, четверо от госпитализации отказались, им выписали лекарства и отправили домой, поскольку принудительно удерживать их в больнице врачи не имеют права", — сообщил Жебривский, добавив, что распорядился об отправке в Красногоровку дополнительных бригад медиков.

Стафилококковый менингит — инфекционное заболевание, один из разновидностей гнойного менингита, вызываемое возбудителями Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis, поражение всегда является вторичным. Характерными особенностями данного заболевания является тяжелое течение, возможность возникновения абсцесса мозга и неблагоприятный прогноз. Первыми признаками стафилококкового менингита являются высокая температура тела, достигающая 40°С, тошнота и рвота, сильная головная боль.