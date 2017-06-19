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    Фургон врезался в толпу паломников, вышедших из мечети в Лондоне - СМИ

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (200)

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    Очевидцы утверждают, что нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    @cynthiavanzella

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне, сообщает издание Independent со ссылкой на очевидцев.

    ​По их словам, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

    Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы.

    "Нам сообщили, что фургон въехал в поломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении.

    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге в Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.

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    REUTERS Regis Duvignau
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    За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 были ранены. 

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    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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