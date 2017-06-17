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    В мире

    При пожаре в Лондоне пропали без вести 58 человек - полиция

    (обновлено: )13601
    В число пропавших входят 30 погибших, о которых сообщалось ранее. Канди отметил, что эти люди находились в доме в ночь пожара и, предположительно, все они погибли.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Количество пропавших без вести при пожаре в небоскребе на западе Лондона составляет 58 человек. Об этом заявил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.

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    Панихида по жертвам масштабного пожара в Лондоне

    "К сожалению, в настоящее время (насчитывается — Ред.) 58 пропавших в ту ночь в Grenfell Tower и которые, предположительно, погибли", — сказал Канди.

    По его словам, в число пропавших входят 30 погибших, о которых сообщалось ранее. Канди отметил, что эти люди находились в доме в ночь пожара и, предположительно, все они погибли.

    Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

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