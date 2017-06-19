Несколько человек неподвижно лежат после наезда фургона на толпу в Лондоне

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Несколько человек неподвижно лежат на месте наезда фургона на толпу людей на северо-востоке Лондона, сообщила жительница района Финсбури Парк в эфире телеканала Sky News.

"Я вижу, что два или четыре человека неподвижно лежат", — сообщила жительница района по имени Синтия. По ее словам, в момент наезда автомобиля она находилась дома и слышала крики людей.

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Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник.

Телеканал транслирует кадры с места происшествия, на которых видны полицейские машины и множество людей у станции метро Финсбури Парк.

Полиция Лондона и экстренные службы выехали на место происшествия на улице Севен Систерс.

@cynthiavanzella Наезд фургона на толпу людей в Лондоне

Ранее полиция сообщала, что звонок об инциденте поступил в 00.20 по лондонскому времени, есть пострадавшие. Один человек задержан.

Движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты.