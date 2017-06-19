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    Несколько человек неподвижно лежат после наезда фургона на толпу в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (200)

    (обновлено: )19
    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона и экстренные службы выехали на место происшествия на улице Севен Систерс.
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    @cynthiavanzella

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Несколько человек неподвижно лежат на месте наезда фургона на толпу людей на северо-востоке Лондона, сообщила жительница района Финсбури Парк в эфире телеканала Sky News.

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    "Я вижу, что два или четыре человека неподвижно лежат", — сообщила жительница района по имени Синтия. По ее словам, в момент наезда автомобиля она находилась дома и слышала крики людей.

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    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник.

    Телеканал транслирует кадры с места происшествия, на которых видны полицейские машины и множество людей у станции метро Финсбури Парк.

    Полиция Лондона и экстренные службы выехали на место происшествия на улице Севен Систерс.

    @cynthiavanzella
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне

    Ранее полиция сообщала, что звонок об инциденте поступил в 00.20 по лондонскому времени, есть пострадавшие. Один человек задержан.

    Движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты.

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