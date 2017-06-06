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    Коалиция США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам

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    Сирия: США нанесли второй удар (288)

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    По официальным данным, коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк.
    Последствия ракетного удара США в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник, говорится в заявлении коалиции.

    Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

    "Коалиция уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня", — говорится в сообщении.

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    "Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа", — говорится в заявлении.

    "Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк", — говорится в сообщении.

    В коалиции США заявляют, что коалиционные силы находятся в Ат-Танфе уже на протяжении ряда месяцев и тренируют местных сирийцев для борьбы с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство".

    Коалиция в связи с новым ударом по Ат-Танфе заявляет, что не намерена воевать с сирийскими властями, но будет защищаться в случае необходимости.

    "Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов", — заявили в коалиции, вновь призвав все силы на юге Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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