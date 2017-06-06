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    В мире

    Морпехи США штурмуют сирийскую Ракку

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    Сирия: США нанесли второй удар (288)

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    В коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города.
    Американский военный
    Минобороны США

    КИЕВ, 6 июн – РИА Новости Украина. Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство", сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пальмира снова под контролем сирийской армии

    По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.

    Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

    Также сообщалось, что коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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