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    Сирийские СМИ сообщают о десятках жертв при авиаударе коалиции

    (обновлено: )10101
    Как передали местные источники, самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших - женщины и дети.
    Сирия. Архивное фото
    REUTERS Abdalrhman Ismail

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. При авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке погибли не менее 43 человек, сообщило сирийское государственное ТВ со ссылкой на очевидцев.

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    Как передали местные источники, самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

    В пятницу коалиция признала в докладе по меньшей мере 484 невинных жертвы за время своих действий в Ираке и Сирии с осени 2014 года, при этом подчеркнув, что мирные граждане не были целями ударов. Руководство коалиции также подтвердило, что расследует еще 38 сообщений о возможных жертвах.

    Ранее сообщалось, что государственный флаг Сирии был поднят на центральной площади квартала Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс.

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