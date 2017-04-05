Пуск ракеты КНДР. Войска Южной Кореи привели в полную боеготовность

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Войска Южной Кореи находятся в полной боеготовности в связи с ракетными испытаниями КНДР, сказано в распространенном в среду заявлении объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

По его данным, войска Южной Кореи "надежно поддерживают полную боеготовность, чтобы немедленно ответить на любую провокацию Севера".

"Наши вооруженные силы будут продолжать наращивание способности сдерживать и отвечать на ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи и предупреждают, что продолжение безрассудных провокаций лишь ведет к крушению северокорейского режима", — приводит агентство Ренхап заявление объединенного комитета начальников штабов.

Новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров.

При этом в Японии не исключили, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

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С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.