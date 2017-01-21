Протестующие в Вашингтоне разбили автомобиль телеведущего Ларри Кинга

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Американский телеведущий Ларри Кинг сообщил, что протестующие в Вашингтоне разбили окна его автомобиля.

"Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего арендованного внедорожника и многих других машин. Я работал в студии и я в порядке, но мой водитель слегка напуган", — написал Кинг в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее сообщалось, что противники президента США Дональда Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Трамп вступил в должность в полдень в пятницу по местному времени (19.00 по Киеву).