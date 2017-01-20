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    Обама и Байден покинули Вашингтон

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (570)

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    Обама вылетел на вертолете из Капитолия, где проходила инаугурация, а затем с пересадкой на базе ВВС Эндрюс направился с семьей на отдых в Калифорнию. Байден выехал на поезде к себе домой в штат Делавэр.
    Барак Обама под дождем
    facebook.com/barackobama

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден покинули Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Первая речь президента США Дональда Трампа. Видео
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    Первая речь президента США Дональда Трампа

    Обама вылетел на вертолете из Капитолия, где проходила инаугурация, а затем с пересадкой на базе ВВС Эндрюс направился с семьей на отдых в Калифорнию. Это последний раз, когда Обама пользуется президентским "бортом номер один".

    Байден выехал на поезде к себе домой в штат Делавэр.

    "Кондукторы посчитали, что я совершил более 8200 поездок туда-обратно, больше 2 миллионов миль", — сообщил CNN Байден, который ездил в Вашингтон на работу каждый день на протяжении нескольких десятилетий, пока работал сенатором. "Вот так мы с семьей и хотели поехать домой — тем же путем, что я приехал", — пояснил Байден.

    Напомним, Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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