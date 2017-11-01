Кому выгоден арест сына главы МВД? Опрос экспертов

057.ua

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Суд по избранию меры пресечения сыну Арсена Авакова — Александру так и не состоялся во вторник, 31 октября. Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что сейчас Аваков и Сергей Чеботарь находятся в СИЗО.

Перспективы этого дела прокомментировал адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров в эфире радиостанции Голос столицы.

Какие перспективы этого "дела рюкзаков" в суде?

На сегодня перспективы любого дела, где сейчас работают правоохранительные органы, очень печальные. Ни одно дело за последние год-два, где у нас был обвинен тот или иной чиновник, должностное лицо или потенциальный коррупционер, до приговора не доходило. Единственное, что здесь ситуация, когда работники НАБУ вышли на сына министра МВД, и здесь, я думаю, они как-то более качественно, наверное, подготовились к данному событию. Я думаю, в ближайшее время будет ясно, какую суд изберет меру пресечения, а что касается перспективы, то такие дела, это, как правило, 2-4 года в судах. И так как у нас презумпция невиновности, поэтому говорить о какой-либо причастности к совершению преступления пока что преждевременно.

Какую меру пресечения следователи НАБУ могут попросить?

Учитывая судебную практику, по подобной категории дел арест избирают только в том случае, если человек не вносит залог. А так как это не насильственное преступление, то альтернативой аресту будет залог, возможно, плюс-минус стоимости ущерба. Но здесь фигурирует достаточно большой ущерб, поэтому по закону залог должен быть не больше 300 минимальных зарплат. Но учитывая дело Насирова, которое показало, что залог может быть больше нескольких миллионов гривен, то здесь может быть такая же ситуация, когда суд изберет меру пресечения достаточно большим залогом.

А могут избрать меру пресечения в виде выпуска на поруки?

Да, поруки, личное обязательство, тоже может быть. Но учитывая, что это особо тяжкое преступление, то маловероятно. Если суд такую меру пресечения и примет, то это будет один из аргументов, что не обоснованы подозрения в совершении преступления.

Вчера в Соломенский суд уже приезжал Илья Кива, как бывший советник министра внутренних дел, в сопровождении группы поддержки в виде нескольких десятков крепких молодых людей. Это является давлением на суд?

Конечно, такие случаи уже были и действительно такие вещи пугают суд, поэтому здесь будет зависеть от многих факторов данное дело. Но в любом случае, что бы суд ни принял, даже самую строгую меру пресечения — арест, все равно альтернативой будет залог. А учитывая, кто папа, я думаю, проблем с залогом не будет.

А захотят ли судьи вмешиваться в это дело?

Дело в том, что Соломенский суд неоднозначный, поэтому все будет очень зависеть от судьи, от доказательной базы, от позиции НАБУ в суде, и от многих политических факторов. Поэтому это дело не совсем в юридической плоскости. Когда замешаны сыновья-родственники министра МВД, тут можно только гадать, как это все будет.

Почему не спешат с избранием меры пресечения?

Для этого еще есть время в действующих сроках — 72 часа. И тут же не стоит спешить, потому что формируется подозрение в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения.

Подозрение уже вчера было вручено.

Подозрения вручились, но дальше нужно будет аргументировать, почему. И избирать ту или иную меру пресечения. Возможно есть какие-то доказательства, подтверждающие, что есть несколько паспортов, или жилье в теплых краях, что человек может стать на лыжи и уехать. И другие обстоятельства, которые влияют на избрание меры пресечения.

Политическую составляющую этого дела проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

Кто может стоять за данной атакой на министра внутренних дел?

Мне кажется, тут присутствует комплекс факторов, но, наверное, больше всего это связано с нашими западными партнерами, которые являются негласными кураторами НАБУ. Я бы это связывал с визитом Крута Волкера, который был на прошлой неделе. Я думаю, подобный кейс дел против Авакова может быть использован для того, чтобы те же депутаты «Народного фронта», которые являются с ним аффилированными, были более лояльные при возможном голосовании определенного пакета законов по минским соглашениям. То есть я бы в этом ключе рассматривал. Потому что если бы это был прецедент Украины, то наверное он был бы в Украине, для того чтобы можно было провести заседание так называемой стратегической семерки, и опять же провести какие-то разборки между Аваковым…

Как раз это можно сделать, а потом умыть руки и сказать: я здесь не причем, но готов посодействовать в урегулировании вопроса в случае, если поможете в том-то.

Это достаточно страусиная позиция, плюс это достаточно опасно, потому что в отсутствие главы государства в стране как раз-таки могут произойти необратимые процессы. Поэтому с другой стороны фактор того, что там в НАБУ есть такой Гизо Углава, человек Саакашвили, я не исключаю, что это могло быть еще частично педалировано им. Потому что определенные наезды постоянно проходят на так называемый Михо-майдан. Поэтому я думаю, все-таки здесь стоит рассматривать все эти факторы. А чем это закончится, да скорее это закончится как и все дела НАБУ, то есть сына Авакова выпустят под определенный залог и это дело будет висяком, рассматриваться годами, и ни к чему не приведет. Но в критический момент это всегда можно будет использовать как шантаж министра внутренних дел.

Читайте также: Одноходовки или война с коррупцией? Дела и делишки НАБУ

Ваш прогноз, чем это все закончится?

Сегодня ему выберут меру пресечения, его выпустят под залог, и дальше будет вестись негласное давление на министра внутренних дел, будут пытаться продолжать шатать под ним кресло. И тут кстати не только же дело с его сыном, тут же, насколько мне известно, на следующей неделе будут пытаться заслушать его отчет в парламенте, исходя из резонансных убийств, которые были за последние недели. То есть, скажем, это и попытки подрыва Мосийчука, и расстрел Амины Окуевой. Естественно, что, опять же, мы выходим на новый виток противостояния между коалицией, с целью того, чтобы можно было, если не сместить Авакова, то поставить кадровый вопрос его заместителей, как это было летом сделано, когда хотели прийти и арестовать Трояна. Поэтому я думаю, это серьезные удары по практически недееспособной коалиции и попытка серьезно усугубить еще политический кризис, который и так у нас перманентный. Так что, мне кажется, эта выходка, попытка с арестом сына Авакова, это закончится тем, что мы придем к развалу коалиции и досрочным парламентским выборам в обозримом будущем.

Ранее в эфире радиостанции Голос столицы пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира заявила, что говорить о реанимации этого дела — некорректно.

А политолог Руслан Бортник высказал мнение, что из-за ареста Александра Авакова политическое будущее его отца — под вопросом.