Рябцев: на рынке ГТС в Украине не может быть конкуренции

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров стремится получить полномочия прямого управления "Укртрансгазом" – оператором украинской ГТС. Для этого планируют внести соответствующие изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", которому ранее подчинялся "Укртрансгаз".

Как сообщает "Экономическая правда", соответствующее решение межведомственной комиссии, подписанное министром энергетики Игорем Насаликом, уже направлено на утверждение премьер-министра.

Отмечается, что поводом для такого решения является нарушение руководством "Нафтогаза" постановления Кабмина, которым был утвержден план реструктуризации НАК.

Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які порушення керівництвом "Нафтогазу" йдеться щодо плану реструктуризації НАКу, затвердженого Кабміном?

– Йдеться про те, що у НАК "Нафтогаз України" і у Міненерго існує різний погляд на відокремлення функції оператора газотранспортної системи. І кожна з цих сторін створює свого оператора магістральні газопроводи України та оператора газотранспортних систем. І відповідно до цього одна сторона бачить порушення, а інша сторона бачить повне, чітке виконання всіх тих зобов’язань, які Україна брала на себе раніше в рамках Третього енергетичного пакету.

Уряд доручив розслідувати невиконання "Нафтогазом" плану реформування, тепер вимагає прямого управління трубою, передачі повноважень від "Нафтогазу". Що означає це перетягування канату?

– Це означає, що війна продовжується, в тому числі, і в судах України.

Відомо, що НАК "Нафтогаз України" подавав позов до суду на Кабмін, на бездіяльність Кабміну. І відповідне рішення, яке зобов’язує Кабмін виконати певне рішення щодо відшкодування НАК "Нафтогаз України" збитків щодо постачання газу, було прийнято. Причому не лише судом першої інстанції, але і, якщо я не помиляюсь, і апеляційним судом.

Тобто тут проблема полягає в тому, що у нас дуже велика кількість центрів, які приймають рішення в сфері енергетики, розпочинаючи від самого міністерства і закінчуючи національними енергетичними компаніями.

І всі вони хочуть управляти українською трубою?

– Зрозуміло, тому що це чи не єдина сфера діяльності, яка приносить достатньо стабільний прибуток і, скоріше за все, буде приносити прибуток, якщо буде досягнено домовленості з європейськими операторами, зокрема, італійськими або словацькими щодо проводження терміну контракту з "Газпромом" після 2019 року.

При цьому нічого не потрібно робити, власне кажучи, труба вже давно побудована і модернізувати її – це невеликі кошти порівняно з тим, щоб будувати нові інфраструктурні об’єкти.

Які функції покладені на сьогодні на "Укртрансгаз"?

– "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Він ними управляє і забезпечує їхнє безперебійне функціонування. Те, що ця компанія перебуває в структурі НАК "Нафтогаз України", суперечить Третьому енергетичному пакету, що вимагає роз’єднання функцій на окремі складові.

Тобто у нас має виникнути чотири окремі ринки, на яких мають бути запроваджені конкурентні умови діяльності і транспортування природного газу магістральними трубопроводами – це буде один з тих ринків, під який має бути створена окрема незалежна компанія не під керуванням НАК "Нафтогаз України", а просто як незалежний оператор.

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Чи дійсно це створює реальну конкуренцію на ринку?

– Ні, поки що це не створює реальну конкуренцію, тому що існує один лише оператор. Тобто це природня монополія і, власне кажучи, конкуренції як такої не існуватиме на цьому ринку.

Проте мета – зробити так, щоб на цьому ринку зʼявився незалежний оператор, щоб над ним не була надбудова у вигляді корпоративного управління.

Раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв стверджував, що чотири великі світові компанії цікавляться входженням в українську ГТС. Йдеться про передачу української труби в концесію?

– Концесії не буде, тому що заборонено приватизувати українську ГТС, а йдеться лише про передачу в управління цим компаніям інфраструктурних об’єктів.

Чи дійсно ці компанії можуть зацікавитись участю в цих проектах, якщо згадати про проблеми, які чекають на транзит газу через будівництво нових гілок в обхід України?

Я б не сказав, що тут якась дуже велика небезпека. У нас чомусь пов’язують транзитний потенціал майбутній України саме з "Північним потоком-2". Справа в тім, що існує цілий ряд компаній європейських операторів, які зацікавлені у збереженні транзиту через територію України. Це, зокрема, італійські компанії і словацькі компанії і якщо вдасться з ними домовитись на тих умовах, які влаштовують не лише їх, а і українську сторону, то цілком ймовірно, що Україні вдасться зберегти певні обсяги транзиту через свою територію після 2019 року.

Тобто мова йде про те, що ці компанії транзитуватимуть російський газ, але вже домовлятимуться вони безпосередньо про транзит з РФ?

Так, безумовно, вони і раніше домовлялись про ціни на транзит з РФ, проте точка зняття чи точка виходу цього газу була визначена на західному кордоні України. Тепер же ці компанії будуть пропонувати "Газпрому" переносити точку продажу цього газу на східний кордон України і, маючи права, маючи доступ до управління українською газотранспортною системою, ці компанії в такий спосіб зможуть гарантувати безперебійне постачання цього ресурсу своїм власним споживачам. Інша річ, що Україну можуть в такому перерозподілі забути, оскільки навіщо нам платити більше, якщо компанії чи італійські, чи словацькі домовляться безпосередньо з росіянами про транспортування. Можна сплачувати певну суму для підтримання нашої газотранспортної системи в роботоздатному стані, а не платити два чи два з половиною мільярди доларів за транзит, як платить зараз "Газпром" за користування українською ГТС. Але то справа майбутнього і як домовляться компанії, це ще невідомо.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что без российского газа украинские ГТС обесценятся в пять раз.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что ГТС Украины для РФ незаменима.