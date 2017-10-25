С прибытием. Газ для населения формально подорожал с 1 октября

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Власти Украины, ради денег МВФ согласились провести в стране чрезвычайно непопулярные реформы и создать антикоррупционный суд. Но камнем преткновения для получения очередного транша, стали тарифы на газ для населения, хотя Кабинет министров обязался перед МВФ корректировать их в зависимости от цены на европейских газовых хабах.

Согласно постановлению правительства №187 от 22 марта 2017 года, цену на газ для населения с 1 октября нужно было поднять на 18,48%. Еще в июле "Нафтогаз" обнародовал свои расчеты, согласно которым конечный тариф, с учетом НДС и транспортировки, должен увеличиться с 6 879 до 8 032 грн за тысячу кубометров. А со временем — пропорционально подорожать горячая вода и центральное отопление. Теперь же правительство решило не выполнять свое же постановление, во всяком случае, как утверждают правительственные чиновники, цены на газ для населения этой зимой расти не будут.

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"К сожалению, по сей день правительство не внесло никаких изменений в постановление 187 от 22 марта, которым и определяется принцип ценообразования. Это постановление не отменено и не изменено, то есть формально с 1 октября в Украине действует новая цена на газ, которая была просчитана в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины" и она должна быть увеличена на 18,48%. В этом случае мы можем говорить, что это соответствует нормативно-правовым актам. Правительство делает политические заявления относительно того, что они не допустят, и цены на газ пересмотрены не будут. Но по факту уже для предприятий теплокоммунэнерго на сегодняшний день "Нафтогаз" выставляет договора на газовые номинации для проведения отопительного сезона по цене выше, чем было заявлено правительством. С учетом коэффициента цена для теплокоммунэнерго составляет порядка 7 900 гривен за тысячу кубометров", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Естественно, что следующим логичным шагом со стороны теплоснабжающих компаний будет обращение к регулятору относительно роста затратной части на производство тепла и горячей воды, и обоснование повышения тарифов в соответствии с ростом цены на газ, который закупается для выполнения производственных обязательств, считает эксперт.

"Несмотря на то, что отопительный сезон уже неделю как идет, Украина до сих пор не получила ответ, и никто не знает, по какой цене газ будет реализовываться населению, и не появятся ли ретроспективные платежки с доплатой за потребленное голубое топливо", — констатировал Валентин Землянский.



