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    Экономика

    "Нафтогаз" снова повышает цены на газ

    (обновлено: )14501
    "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. С 1 ноября компания "Нафтогаз Украины" повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,5% по сравнению с октябрем — до 8805 гривен (332 долларов) за 1 тысячу кубометров с 8164 гривны (308 долларов) с учетом НДС, говорится в сообщении компании в пятницу.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом". По сравнению с октябрем этого года, в ноябре цены увеличены на 7,5%", — говорится в сообщении компании.

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    В сообщении говорится также, что максимальные цены на газ для промышленности с ноября будут также повышены — с 9016 гривен (340 долларов) за 1 тысячу кубометров в октябре до 9692 гривен (365 долларов) в ноябре.

    В октябре "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности почти на 7% по сравнению с августом, в октябре повышение цены составило 3%.

    Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

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