Украина в этом году импортировала газа на 2 млрд долларов

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Украина с января по август 2017 года импортировала 8,857 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,999 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, зарегистрированные в Австрии компании импортировали 27,9 млн куб. м газа стоимостью 6,6 млн долл., трейдеры из Великобритании – 313,6 млн куб. м на 73,1 млн долл., из Италии – 10,2 млн куб. м на 2,2 млн долл., из Люксембурга – 88,8 млн куб. м на 19,2 млн долл., из Германии – 2,8 млрд куб. м на 633,5 млн долл., из Польши – 779,6 млн куб. м на 168,8 млн долл., из Словакии – 741,9 млн куб. м на 174 млн долл., из Венгрии – 305,95 млн куб. м на 66,2 млн долл., из Франции – 741,96 млн куб. м на 174 млн долл., из Чехии – 104,8 млн куб. м на 21,85 млн долл., и из Швейцарии – 3,6 млрд куб. м на 816,7 млн долл.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина и МВФ зафиксировали основные принципы в процессе обсуждения новой формулы цены на газ, что является одной из главных предпосылок для выделения следующего транша, и будут продолжать переговоры пока на дистанционной основе.