Землянский: скажу, чем закончится конфликт главы "Нафтогаза" с Кабмином

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение, согласно которому правительство обязано установить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать НАК "Нафтогаз Украины", выполняя возложенные на него обязательства по поставкам газа для нужд населения. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 3 октября.

Там отмечается, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела, поэтому апелляционная жалоба Кабмина была отклонена.

При этом, Окружной суд Киева обязал правительство разработать порядок компенсации для "Нафтогаза" за продажу природного газа населению по фиксированной цене еще летом. Однако вскоре после этого Кабмин заявил, что выплата компенсаций "Нафтогазу" — исключена.

Чем закончится дело на этот раз, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Почему выяснение отношений между правительством и НАК "Нафтогаз" перешло в судебную плоскость?

— Ситуация, когда 100% государственная компания судится с Кабмином, бесподобна. То есть, по сути дела, со своим главным акционером. Речь идет о том, что согласно новому законодательству, то есть закону о рынке газа и кодексам, которые были приняты в его исполнение, действительно, в том случае, если на компанию, не обязательно, чтобы это был НАК "Нафтогаз", но в нашем случае — НАК "Нафтогаз", налагается спецобязательство по продаже газа, то есть фиксируется цена, по которой газ продается населению, то в таком случае должен быть механизм компенсации разницы между ценой продажи и реальной рыночной ценой, по которой газ продавался в стране.

В данном случае, к примеру, населению поставляют газ по тарифу 6 950 гривен за тысячу кубометров, а промышленности в октябре-месяце НАК предлагал по цене 8 160 гривен. Условно говоря, есть разница где-то в среднем в 1 500 гривен, приблизительно, между ценой продажи газа населению и ценой продажи промышленности. И НАК хочет получить компенсацию, то есть вот эту разницу в ценах, потому что он, по сути, понес убытки. Это предусмотрено законодательно. Вот это и является предметом разбирательства — разработка механизма и последующая компенсация разницы в цене.

То есть "Нафтогаз" хотел бы вообще не продавать газ населению, но его вынуждает закон?

— Он бы продавал газ населению, но по другой цене. И мы уже видели заявления, что цена должна быть другой. Эта история с тарифами, которая тянется… уже, извините, отопительный сезон начался, а цену на газ никто внятно нам сказать не может. Потому что если мы будем идти по логике премьер-министра, то тогда цена остается такой, как была. А если мы с вами будем идти по логике постановления, что, в принципе, логично и разумно, то цена должна увеличиться на 1 000 гривен за тысячу кубов и составить где-то порядка 8 320 гривен — были такие предварительные расчеты. Поэтому НАК с радостью будет продавать газ населению, но если цена не будет отличаться от той цены, по которой он продает его промышленности.

Предусматривает ли законодательство, что государство должно "Нафтогазу" выплатить компенсацию? Или это просто желание компании получить лишние деньги?

— Законодательно это урегулировано. Это урегулировано законом о рынке газа. Это урегулировано одним из кодексов, которые были приняты Нацкомиссией регулирования энергетики. То есть норма компенсации существует. Нет механизма. Почему? Обязательство выплатить компенсацию не означает, что у вас есть алгоритм, что у вас есть прописанная функция, порядок действий, последовательность действий, как это должно происходить. Для этого должно быть отдельное решение Кабмина. А такого решения — нет. И НАК требует через суд, чтобы Кабмин принял такое решение.

Чем мотивирует правительство отказ платить компенсацию?

— Правительство говорит: знаете, ребята, с учетом себестоимости добычи, которая есть на сегодняшний день и цены за куб газа, и цены продажи газа населению, вам не то, что компенсировать, вам тут с избытком хватает, поэтому идите и не мешайте работать — приблизительно так выглядит позиция Кабмина, хотя она, опять же, юридически не подкреплена. В этом, действительно, состоит проблема, как с тарифами на газ, так и с компенсацией, то есть это — хотелки, это политические заявления. Мы хотим, чтобы тарифы не менялись, мы хотим, чтобы государство не платило НАКу никакой компенсации. Но юридически НАК "Нафтогаз Украины" и его руководство могут требовать пересмотра цены на газ для населения, компенсации от Кабмина разницы в цене между ценой продажи газа населению и ценой продажи газа промышленности — вот эти 1 500 гривен за тысячу кубометров, за те периоды, когда действовал закон о рынке газа, то есть имеется в виду прошлый отопительный сезон 2016-2017 года.

Будет ли юридическим аргументом в споре, что, по мнению Кабмина, высокий уровень прибыли "Нафтогаза" исключает выплату какой-либо компенсации в адрес этой компании?

— Это то, что я вам сказал: "идите отсюда, не мешайте работать". Это — не юридическая позиция абсолютно, так не бывает. То есть вы можете юридически подкрепить свою позицию, допустим, когда Владимир Гройсман выходит и говорит: тарифы не повысятся. И хочется задать вопрос: господин Гройсман, на основании чего тарифы не повысятся? "Потому что я так сказал". Нет, это не работает. Это нужно подкрепить соответствующим постановлением Кабмина. То же самое и с НАК "Нафтогаз Украины". "Мы не будем платить". Почему вы не будете платить? "Потому что мы так считаем. Мы считаем, что НАК зарабатывает и так достаточно". Извините, при всем скептическом отношении к деятельности руководителей НАК "Нафтогаз Украины", в данном случае правота — на их стороне, потому что они действуют в рамках закона и в рамках тех нормативно-правовых актов, которые были приняты и парламентом, и Кабмином.

Можно ли ожидать, что Кабмин выдаст соответствующее постановление и выплатит компенсацию, или дело дойдет до ареста счетов правительства?

— Было бы очень интересно посмотреть, как вообще по иску НАК начнут арестовывать счета Кабмина. У нас уже было принято решение о субсидиях. Правительство задолжало субсидий на миллиарды. По сути, это долги перед НАК "Нафтогаз Украины", потому что по цепочке это деньги, которые идут впоследствии на счета НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому я думаю, чем дальше нарастает конфликт, чем больше растет градус противостояния между Андреем Коболевым и Владимиром Гройсманом, тем выше вероятность увольнения Коболева с поста главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Не бывает так, чтобы подчиненная компания диктовала условия своему акционеру.

В Минэнерго обосновали неизменность цены на природный газ для населения до апреля 2018 года новой формулой. В чем она заключается?

— Для того, чтобы изменить цену на газ, нужно посчитать цену, которая была на европейских хабах, котировки на европейских газовых биржах за предшествующий год. Взяли 12 месяцев, вывели среднюю цену. Если эта цена, по которой продается газ населению, отличается от средней цены за эти 12 месяцев на европейских хабах на 10%, то цена должна быть пересмотрена. Это прописано в постановлении Кабмина и в формуле, которая определяет цену на газ. Теперь Кабмин, Минэнерго предлагают следующее: давайте мы не будем брать эту среднюю цену за 12 месяцев, а возьмем только за летние периоды, потому что цена там — минимальная. В таком случае отклонение будет не на 10%. В Кабмине говорят, что это будет 4,8%, а в Минэнерго — что 5,6%, значит, цена должна сохраниться. Но в этой всей сложной цифровой казуистике есть один слабый момент — эта новая формула юридически не закреплена. Ее нигде нет. Опять же, это хотелка Минэнерго в адрес НАК "Нафтогаз Украины", но она не подтверждена юридически.

Напомним, Валентин Землянский также считает, что повышение цены на газ обернется крахом госбюджета. По его словам, на следующий год правительство предусмотрело субсидий на 55 млрд гривен, однако этих денег хватит не на всех.

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Из-за этого могут начаться и перебои с поставками газа. Такое заявление в эфире "ГС" сделал экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.