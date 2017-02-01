Есть угроза остаться без тепла – Плачков

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Контракт с "Киевэнерго" заканчивается, но отопительный сезон продолжается. О возможном продлении договора с этой компанией заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Власти подписали контракт с "Киевэнерго" в 2001 году, а заканчивается он 31 декабря 2017 года. В ноябре 2016 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не намерен продлевать контракт с компанией.

Продлят ли власти контракт с "Киевэнерго", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Возможно ли в разгар отопительного сезона передать управление тепловыми сетями другой компании?

– Я трудно себе представляю, как это вообще возможно сделать. Потому что энергетическому комплексу столицы – больше ста лет, и совместно с тепловыми сетями, источниками тепла и электроэнергии он начал формироваться где-то в 30-х годах и до сегодняшнего дня, хотя первая электроэнергия в Киеве появилась в 1870 году.

До сегодняшнего дня – это единый энергетический комплекс столицы, включающий источники электроэнергии и тепла – ТЭЦ, источники тепла – котельные, магистральные сети и распределительные сети, которые распределяют тепло, и кабельные распределительные сети, которые распределяют электроэнергию. И уже больше ста лет это работает как единый комплекс, с едиными диспетчеризацией, управлением, осмыслением, инжинирингом и так далее.

Теперь я скажу, что можно расторгнуть договор на управление, можно даже завтра его расторгнуть. Но надо исходить из интересов киевлян, насколько от этого повысится надежность электроснабжения, теплоснабжения, и мы, если разрушим единство этого комплекса, я вам скажу, что лучше не то что не будет, но будет намного хуже. И мы уйдем на ту же систему, которую разрушили в таких городах, как Одесса, Николаев, Херсон, поэтому я считаю, что этого делать нельзя.

Что необходимо сделать? Город должен разработать концессионные условия для работы с "Киевэнерго", где он должен ввести больше прозрачность, открытость.

Раньше в КГГА говорили о том, что не собираются продлевать контракт с "Киевэнерго". Сейчас говорят, что могут продлить, но буквально на полгода. Возможен такой сценарий?

– Невозможен другой. Потому что если время отопительного сезона этот контракт не продлить, то я себе не представляю отопительный сезон в Киеве. Кто будет управлять? Тут речь идет не только о тепловых сетях, а речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – это электростанции на сверхкритических параметрах. Таких практически очень мало, кто ими будет управлять?

После отопительного сезона эта передача дел возможна?

– Можно сделать, что угодно. Мы разрушили все: промышленность, авиастроение, сельское хозяйство, сейчас мы можем разрушить и энергетический комплекс столицы. Потом будем в городе преодолевать чрезвычайную ситуацию.

"Киевэнерго" готово к пролонгированию контракта или нет?

– Конечно, готово. Потому что это "Киевэнерго" занимается поддержанием тепловых сетей, как я уже сказал, больше ста лет.

Ситуацию с продлением контракта с "Киевэнерго" в эфире "ГС" прокомментировал также первый заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Вадим Ноздря.

Сейчас власти Киева говорят, что появились новые условия для соглашения на управление столичными теплосетями. Что это за новые условия?

– На сегодняшний день действительно рассматривается несколько сценариев, и работают иностранные консультанты. Более того, результаты переговоров с крупными международными стратегическими игроками на этом рынке, то есть, теми компаниями, которые управляют подобными комплексами теплогенерации в других странах.

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И исходя из той реакции и того интереса, который они проявляют, собственно и выстраиваются эти сценарии. Поэтому сценарий номер один, не по порядку приоритетности, а просто один из вариантов, это возврат в коммунальное управление города, это то, к чему город объективно на сегодня не готов, потому что очень сложно быть готовым, когда этим не занимаешься уже довольно длительное время и весь имущественный комплекс находится в управлении у кого-то. Поэтому быть готовым 1 января 2018 года взять его в управление – довольно сложная задача.

Второй сценарий – это некая форма менеджерского соглашения на управление этим комплексом. Но это предполагает, что мы будем искать среди этих компаний менеджера, который придет и в течение достаточно длительного времени – оно измеряется годами – будет проводить технический аудит и разбираться вообще с комплексом, что он из себя представляет, потому что такого среза, фотографии, чтобы можно было правильно оценить вообще возможность содержать его в нормальном, безубыточном состоянии, чтобы это все было экономически целесообразно для такой компании, сегодня таких заинтересованных нет, которые готовы прийти и сразу взять это в концессию, скажем.

Третий сценарий есть?

– Там они все смешались эти сценарии, там их четыре или пять, с разными, гибридными вариантами. Третий сценарий – это тот, который наименее вероятный, это сегодня уже найти концессионера, который стратегически зайдет на десятки лет и понимает, что даже если сегодня он будет вынужден нести определенные убытки, для того чтобы это все поддерживать и потом искать экономические условия, искать и лоббировать, в том числе через НКРЭКУ, через принятие тарифообразования правильного, лоббировать для себя условия, чтобы вообще можно было говорить о модернизации, о привлечении крупных заемных средств в эту всю историю, то таких компаний сегодня нет.

Готов ли город продлить контракт с "Киевэнерго"? Сейчас мы услышали от Петра Пантелеева цифру в полгода.

– Я полностью поддерживаю такую инициативу, более того, ничего героического здесь нет со стороны города, это больше вынужденная мера, и я считаю, что это нужно было делать намного раньше.

Просто по одной простой причине: не должен город 1 февраля оказаться в заложниках этой ситуации, потому что у города и у "Киевэнерго"между собой будет достаточно большое количество взаимных имущественных вопросов, каких-то компенсаций, неотъемлемые улучшения, долги за газ… поэтому пока это все будет увязываться, вы же понимаете, что эта работа должна продолжаться. И делать это посредине отопительного сезона — это по меньшей мере нелогично.

Поэтому загонять в данном случае город в заложники и потом соглашаться на любые условия… Я считаю, что это нужно было делать намного раньше, и была попытка предпринята в феврале прошлого года, когда было допсоглашение предложено "Киевэнерго", чтобы подписать к существующему соглашению, на что "Киевэнерго" дало просто отказ, и в результате, мы двадцать раз задавали этот вопрос, почему было принято решение о компенсации старых долгов коммунальных ЖЭКов, чтобы добиться от "Киевэнерго" принятия условий, которые нужны городу.

Возможно подписание нового контракта с "Киевэнерго"?

– Он пока что не прописан нигде в этих сценариях, которые мы видим в презентациях, но теоретически – все возможно.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.