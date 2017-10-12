"Нафтогаз" за 9 месяцев нарастил импорт газа из Европы на 53%

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" за девять месяцев текущего года увеличил закупку газа на 21,5% — до 17,5 миллиарда кубов, в том числе импорт газа из Европы возрос на 53% и составил 7,1 миллиарда кубов, при этом у России компания газ по-прежнему не покупала, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"За девять месяцев 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" закупила 17,5 миллиарда кубов газа, что на 3,1 миллиарда кубов больше, чем за девять месяцев предыдущего года. В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 41%; газа, закупленного у ПАО "Укргаздобыча", – 59%", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что импорт газа в Украину из России как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялся. Все объемы импортного газа поступали с европейского направления.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

По данным компании, за девять месяцев "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 7,1 миллиарда кубов газа, что на 2,4 миллиарда кубов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году "Нафтогаз" закупает газ у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила больше 30% объема импортированного газа, сообщает пресс-служба.

Компания отмечает, что газ, закупленный у "Укргаздобычи", полностью используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа "Нафтогаз" направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом "Нафтогаз" не поставляет газ непосредственно населению. Закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты).