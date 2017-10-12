наверх
12.10.201714:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Handelsblatt: шансы "Северного потока - 2" растут

    (обновлено: )1233120
    Спор между Брюсселем и Берлином относительно газопровода "Северный поток - 2" продолжается не первый месяц, пишут мировые СМИ. Насколько велики шансы его реализации и как это повлияет на внутренний европейский рынок?
    Северный поток
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "С точки зрения Еврокомиссии, запланированный балтийский газопровод "Северный поток — 2" нуждается в новой основе, чтобы не допустить его строительства и эксплуатации вне всяких законов. Но с точки зрения правительства ФРГ, не может быть и речи о каком-либо правовом вакууме — этот аргумент брюссельские власти выдвинули, мол, для того, чтобы затянуть сооружение газопровода от российского Выборга до Грайфсвальда, а затем и вовсе предотвратить, говорят в правительственных кругах", — пишут Тилль Хоппе и Клаус Штратманн в статье для Handelsblatt.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Defence24: повторит ли "Северный поток-2" историю "Ямал-Европа"?

    "Этот спор между Брюсселем и Берлином ведется уже несколько месяцев, и теперь правительство ФРГ переходит в наступление. Поддержанное экспертным заключением юристов Совета Европы, оно настаивает на том, чтобы отклонить желание комиссии выработать от имени государств-членов ЕС с Россией собственные правовые рамки для "Северного потока — 2". В правительственных кругах говорят, что экспертное заключение юридической службы Совета приготовило этим планам комиссии "похороны третьего сорта", — говорится в публикации.

    "Однако официально все ведут себя сдержанно: в министерстве экономики ФРГ говорят, что, мол, "изучат и оценят" это экспертное заключение. Одновременно министерство подчеркивает, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о "в первую очередь предпринимательском проекте", — отмечают авторы статьи.

    "Юристы Совета Европы установили, что "Северный поток — 2" ни в коем случае не существует в юридическом вакууме. Поэтому соответствующее решение Еврокомиссии по поводу мандата опирается, мол, на "чисто политические аргументы". К тому же Еврокомиссия, мол, "не в состоянии доказать наличие связи между использованием нового трубопровода и обоснованным риском для рынка или безопасности энергоснабжения в Союзе", — пишут Тилль Хоппе и Клаус Штратманн.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Deutsche Welle: "Северный поток-2" угрожает украинской ГТС

    "Однако комиссии пока не спешит признать свое поражение. "С нашей точки зрения, ничего не изменилось", — подчеркнула одна представительница. Еврокомиссия и ее ответственный вице-президент Марош Шефчович настаивают на том, чтобы применить к "Северному потоку — 2" основные принципы энергетического права ЕС. Сюда относится, например, равноправный доступ к трубопроводу других поставщиков", — говорится в публикации.

    "По их мнению, новый трубопровод будет и дальше способствовать укреплению на рынке Газпрома, который продвигает этот проект совместно с пятью европейскими предприятиями. К тому же опасности будут подвержены уже существующие транспортные пути. Прежде всего для Украины, но также и для родины Шефчовича, Словакии, транзитные пошлины за российский газ были важным источником доходов. В Берлине также видят проблему с Украиной, однако там высказываются за то, чтобы компенсировать этой стране упущенную прибыль другим путем", — продолжают авторы статьи.

    "Так же критически как и комиссия к "Северному потоку — 2" относятся несколько восточноевропейских стран-членов ЕС — они опасаются возрастающей зависимости от России. Даже если нет никакого правового вакуума, аргументируют дипломаты ЕС, надо бы усилить правовую основу "Северного потока — 2" соглашением с Россией. Эстония, председательствующая сейчас в ЕС, назначила на четверг рабочее заседание представителей 28 правительств, на котором должно обсуждаться экспертное заключение юристов", — напомнили Тилль Хоппе и Клаус Штратманн.

    Читайте также: "Нафтогаз" надеется на миллиардную компенсацию по иску в Стокгольме

    "Однако комиссия не хотела бы ограничиваться только получением нового поручения от стран-членов ЕС для переговоров с Россией. Она также проверяет, нельзя ли изменить и соответствующие законы ЕС. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил недавно в своей рабочей программе на ближайшие двенадцать месяцев о том, что хочет предложить ввести общие правила для газопроводов, снабжающих европейский внутренний рынок. Но с точки зрения Берлина, это выльется в расширение компетенции ЕС без изменения европейских договоров, что могло бы заинтересовать Европейский суд", — говорится в статье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Флаг Каталонии.
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Пенсионная реформа: суть и скрытое