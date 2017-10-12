Handelsblatt: шансы "Северного потока - 2" растут

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С точки зрения Еврокомиссии, запланированный балтийский газопровод "Северный поток — 2" нуждается в новой основе, чтобы не допустить его строительства и эксплуатации вне всяких законов. Но с точки зрения правительства ФРГ, не может быть и речи о каком-либо правовом вакууме — этот аргумент брюссельские власти выдвинули, мол, для того, чтобы затянуть сооружение газопровода от российского Выборга до Грайфсвальда, а затем и вовсе предотвратить, говорят в правительственных кругах", — пишут Тилль Хоппе и Клаус Штратманн в статье для Handelsblatt.

"Этот спор между Брюсселем и Берлином ведется уже несколько месяцев, и теперь правительство ФРГ переходит в наступление. Поддержанное экспертным заключением юристов Совета Европы, оно настаивает на том, чтобы отклонить желание комиссии выработать от имени государств-членов ЕС с Россией собственные правовые рамки для "Северного потока — 2". В правительственных кругах говорят, что экспертное заключение юридической службы Совета приготовило этим планам комиссии "похороны третьего сорта", — говорится в публикации.

"Однако официально все ведут себя сдержанно: в министерстве экономики ФРГ говорят, что, мол, "изучат и оценят" это экспертное заключение. Одновременно министерство подчеркивает, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о "в первую очередь предпринимательском проекте", — отмечают авторы статьи.

"Юристы Совета Европы установили, что "Северный поток — 2" ни в коем случае не существует в юридическом вакууме. Поэтому соответствующее решение Еврокомиссии по поводу мандата опирается, мол, на "чисто политические аргументы". К тому же Еврокомиссия, мол, "не в состоянии доказать наличие связи между использованием нового трубопровода и обоснованным риском для рынка или безопасности энергоснабжения в Союзе", — пишут Тилль Хоппе и Клаус Штратманн.

"Однако комиссии пока не спешит признать свое поражение. "С нашей точки зрения, ничего не изменилось", — подчеркнула одна представительница. Еврокомиссия и ее ответственный вице-президент Марош Шефчович настаивают на том, чтобы применить к "Северному потоку — 2" основные принципы энергетического права ЕС. Сюда относится, например, равноправный доступ к трубопроводу других поставщиков", — говорится в публикации.

"По их мнению, новый трубопровод будет и дальше способствовать укреплению на рынке Газпрома, который продвигает этот проект совместно с пятью европейскими предприятиями. К тому же опасности будут подвержены уже существующие транспортные пути. Прежде всего для Украины, но также и для родины Шефчовича, Словакии, транзитные пошлины за российский газ были важным источником доходов. В Берлине также видят проблему с Украиной, однако там высказываются за то, чтобы компенсировать этой стране упущенную прибыль другим путем", — продолжают авторы статьи.

"Так же критически как и комиссия к "Северному потоку — 2" относятся несколько восточноевропейских стран-членов ЕС — они опасаются возрастающей зависимости от России. Даже если нет никакого правового вакуума, аргументируют дипломаты ЕС, надо бы усилить правовую основу "Северного потока — 2" соглашением с Россией. Эстония, председательствующая сейчас в ЕС, назначила на четверг рабочее заседание представителей 28 правительств, на котором должно обсуждаться экспертное заключение юристов", — напомнили Тилль Хоппе и Клаус Штратманн.

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"Однако комиссия не хотела бы ограничиваться только получением нового поручения от стран-членов ЕС для переговоров с Россией. Она также проверяет, нельзя ли изменить и соответствующие законы ЕС. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил недавно в своей рабочей программе на ближайшие двенадцать месяцев о том, что хочет предложить ввести общие правила для газопроводов, снабжающих европейский внутренний рынок. Но с точки зрения Берлина, это выльется в расширение компетенции ЕС без изменения европейских договоров, что могло бы заинтересовать Европейский суд", — говорится в статье.