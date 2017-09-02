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    "Северный поток-2": Дания намерена запретить строительство газопровода

    (обновлено: )6702
    Предложенный законопроект, который может позволить отказать в заявке компании Nord Stream 2 AG по строительству газопровода "Северный поток-2", парламент Дании рассмотрит в октябре.
    Флаг Дании
    Associated Press Keld Navntoft

    КИЕВ, 2 сен – РИА Новости Украина. В Дании подготовили законопроект, который может позволить отказать в заявке компании Nord Stream 2 AG по строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщает датская газета Politiken.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Новым законопроектом правительство прокладывает путь, позволяющий Дании в принципе отказать Nord Stream 2", — пишет издание.

    Заявка на строительство газопровода поступила в Датское энергетическое агентство в апреле этого года, и подобные вопросы формально рассматриваются в административном порядке, поясняет газета. Подготовленный законопроект предлагает изменить этот порядок и перенести начало рассмотрения иностранных заявок в МИД страны. Если это ведомство сочтет, что иностранная заявка на строительство газопровода в датских водах угрожает датским внешнеполитическим интересам и безопасности, то она может быть отклонена.

    Планируется, что предложения правительства парламент Дании рассмотрит в октябре.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

    Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, и среди них — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту приняли также Польша, Литва, Латвия и Эстония.

    Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG.

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