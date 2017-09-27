"Нафтогаз" о закупках газа в РФ до конца 2019 года. Вероятность невысока

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. Вероятность того, что Украина будет до конца 2019 года покупать у "Газпрома" газ, не такая высокая, сказал РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

"Вероятность того, что мы будем до конца 2019 года покупать российский газ – она не такая высокая", — сказал он.

На вопрос о возможности вернуться к покупкам газа у "Газпрома" после решения Стокгольмского арбитража, Витренко ответил: "Мы и раньше этого не исключали. Теоретически такая возможность есть, практически это будет зависеть: первое — от решения арбитража, и второе – от желания "Газпрома" его выполнять". Он привел в пример ситуацию, когда решение арбитража не нравится компании и она хочет его обжаловать.

"Поэтому, говорить о том, будут поставки газа от "Газпрома" в Украину или не будут, я пока не могу", — отметил представитель "Нафтогаза".

"Мы будем готовы покупать газ у "Газпрома" в том случае, если мы будем юридически обязаны это делать, если будет решение арбитража, которое будет говорить о том, что контракт действует и обе стороны должны этот контракт выполнять. При этом, по цене арбитраж уже принял решение – это должен быть "хаб". Эта цена, в принципе, нас устраивает, (так как она) существенно ниже, чем цена, которая есть сейчас, цена, по которой сейчас "Газпром" предлагает газ. И это даже ниже, чем та цена, по которой мы покупаем газ из Европы, потому что из Европы мы покупаем газ по цене "хаб плюс", — сказал он.

"При этом, это зависит еще от множества других факторов. Наш контракт с "Газпромом" – это много разных параметров. Предоплата или пост-оплата, это вопрос точек поставки. Естественно, мы никогда не согласимся, когда "Газпром" поставляет газ на какие-то точки в Восточной Украине, которые мы не контролируем, которые находятся на оккупированной территории. То есть, множество факторов, на самом деле. Поэтому прогнозировать что-то сложно", — сказал он.