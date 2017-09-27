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    Экономика

    "Нафтогаз" ожидает снижения потребления газа грядущей зимой

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    Как рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, за счет повышения энергоэффективности ожидается снижение потребление газа процентов на 5.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в грядущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Многое зависит от температуры. Но если при прочих равных условиях, за счет повышения энергоэффективности, мы бы ожидали, что процентов на 5 сократится потребление. В первую очередь, в сегменте домохозяйств, потому что люди термоизолируют свои жилища, переходят на какие-то альтернативные источники, просто начинают более рационально использовать газ", — ответил он на вопрос о будущем зимнем сезоне.

    Украина отобрала за прошедший отопительный сезон (2016-17 годов) 6,7 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ (ПХГ), что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает в понедельник пресс-служба "Укртрансгаза".

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

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