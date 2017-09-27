"Нафтогаз" ожидает снижения потребления газа грядущей зимой

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в грядущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

"Многое зависит от температуры. Но если при прочих равных условиях, за счет повышения энергоэффективности, мы бы ожидали, что процентов на 5 сократится потребление. В первую очередь, в сегменте домохозяйств, потому что люди термоизолируют свои жилища, переходят на какие-то альтернативные источники, просто начинают более рационально использовать газ", — ответил он на вопрос о будущем зимнем сезоне.

Украина отобрала за прошедший отопительный сезон (2016-17 годов) 6,7 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ (ПХГ), что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает в понедельник пресс-служба "Укртрансгаза".

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.