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    "Нафтогаз" потребует за активы в Крыму $8 млрд

    (обновлено: )24302
    Решение суда по иску об активах в Крыму ожидается к концу 2018 года. К тому времени, по словам Юрия Витренко, будет 5 млрд долларов "плюс 2 млрд процентов уже набежало, плюс еще набежит миллиард".
    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" ожидает решения суда по иску об активах в Крыму к концу 2018 года, сумма требований украинской стороны может врасти до 8 миллиардов долларов, заявил РИА Новости коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

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    "Нафтогаз Украины" в суде в Гааге потребовал от России возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с вопросом активов в Крыму. В сообщении украинской компании отмечалось, что исковое заявление о возмещении убытков подали "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз". Заявление подано в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского суда (Permanent Court of Arbitration, PCA) — международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Как сообщал Витренко в 20-х числах сентября, сумма исковых требований с учетом процентов составляет около 7 миллиардов долларов.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как пояснил Витренко в Роттердаме, арбитраж, когда будет готов вынести решение, может попросить стороны предоставить обновленные требования. "И там мы просто пересчитываем проценты на определенную дату. Вот как это делается", — пояснил он РИА Новости. То есть, компания в итоге будет просить компенсацию в размере 5 миллиардов долларов плюс проценты, подтвердил Витренко.

    "Решение ожидается к концу 2018 года. К тому времени (будет) пять (миллиардов долларов) плюс 2 миллиарда процентов уже набежало, плюс еще набежит миллиард, то есть будет приблизительно 8 миллиардов", — сказал он, подтвердив, что итоговая сумма иска составит порядка 8 миллиардов долларов.

    До присоединения Крыма к России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. 

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